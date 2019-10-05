"Мы не простим!" Названо имя героя, погибшего на Донбассе за Украину

В ходе боевых действий на Донбассе в пятницу, 4 октября, погиб старший солдат Олег Ременный из состава 1-й отдельной танковой Северской бригады Вооруженных сил Украины.

Он был механиком-водителем разведроты, сообщила пресс-служба 1-й ОТБР на странице в Facebook.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что 4 октября в результате вражеского обстрела на одной из передовых позиций погиб наш собрат и друг", – сказано в сообщении.

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Солдату было 33 года. Он из города Шпола на Черкасщине. "Призвался на службу в 2017 году механиком-водителем разведывательной роты и с первых дней вместе с бригадой защищал границы страны на Донбассе", – отметили в подразделении.

"Он был искренним, он был настоящим. Он стремился к миру и для этого боролся за победу. Он отдал свою жизнь за то, во что верил, – за Украину, за свободу и честь украинского народа. Олег погиб... Не стало одного из лучших сынов Украины", – написали в 1-й ОТБР.

"Мы не простим... Смерть врагам!" – заявили в бригаде.

Как писал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки террористы 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

4 октября "Л/ДНР" также открыли огонь на двух участках разведения.

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