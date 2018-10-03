Пятый год войны, на улицах Киева машина на номерах "ДНР", полиция не реагирует, СБУ - задерживает. За рулем - бывший сотрудник МВД Украины. Это случайность? ..

А наезд на баристу из-за украинского языка в Киеве (!) с последующим увольнением? .. Никаких данных о задержании подонка силами наряда полиции! Тоже случайность?.. И наемник из Бразилии Рафаэль ЛУСВАРГИ, который находился на свободе в Киеве?.. И ряд убийств, выдаваемых полицией за несчастные случаи и самоубийства?.. Это все случайности? ..

Последняя известная общественности "случайность" - выдача Тимура ТУМГОЕВА в жертву ФСБ РФ. И интересно не то, что именно он выдан. Интересно, что, во-первых, уже выдано России до 90 (девяносто) человек - это не считая настоящих (об этом далее) граждан Украины!

Например, еще в 2014 году ФСБ был передан гражданин Украины Николай Карпюк. И сделано это было прямой, открытой (!) силовой помощью агентуры МВД Украины. С захваченным ими Карпюком прорвались на машине через границу!

Николай КАРПЮК

А во-вторых - ТУМГОЕВ действительно ИГИЛовец и не имеет никакого отношения к войне против России. И никогда не имел. Как и сам ИГИЛ, созданный бывшими функционерами иракской партии БААС. Если интересно, ИГИЛ действует исключительно против граждан стран, входящих в ЕС и НАТО. В России, на самом деле, они не совершили ни одной атаки.

Тимур ТУМГОЕВ

Соответствующий вопрос: кто выдавал ему удостоверение батальона им. Шейха Мансура и как он вообще попал в Украину? И именно на второй, самый важный для нас вопрос, я и отвечу. Хотя бы потому, что украинскому обществу показали далеко не все украинские (!) документы ТУМГОЕВА. К нему мы еще вернемся.

Следующий на выдачу или освобождение

БУНЯК Олег Николаевич, паспорт и водительские права перед вами. Его задержали в Турции и переправили в Украину в сопровождении двух сотрудников турецкой полиции. Этот факт важен. Ведь он доказывает, что, во-первых, паспорт настоящий и он в международной базе. Во-вторых, документы выданные на лицо, действительно существуют.

Олег БУНЯК - паспорт и права

Единственное замечание - этот паспорт признан недействительным, поскольку на самом деле он был выдан ШИХУРОВУ Адаму Тимуровичу, 1982 года рождения (в паспорте указан 1986 г.р.), дагестанцу, гражданину Российской Федерации, боевику террористической организации ИГИЛ!

Сам Адам ШИХУРОВ разыскивался в Украине за вымогательство.

Это сообщение о его задержании на сайте Государственной пограничной службы Украины .

Задержание Адама ШИХУРОВА

А теперь внимание! Паспорт и водительские права ему оформляли в МВД Украины (херсонская полиция, если точнее)уже после того, как он совершил преступление в Украине! Конечно, делали это бесплатно, по идеологическим соображениям.

И это еще не все! Когда пограничники задержали его в аэропорту Борисполь, произошла крайне интересная история. Как указано выше, Адама ШИХУРОВА выдворяли из Турции в сопровождении двух турецких полицейских. Как только доказали наличие недействительного паспорта, украинские пограничники попытались отправить его обратно в Турцию, благо сопровождение уже было с ним.

Олег БУНЯК - Адам ШИХУРОВ

И тут вдруг сотрудники киевской полиции затащили его в Украину по копии (!) его подлинных документов. А причиной назвали статью 189 (вымогательство), которую якобы ШИХУРОВУ инкриминируют.

А дальше - адвокаты, суды. Затем или повторения истории ТУМГОЕВА, или выход на свободу. То есть, или Украина выдает его России (с которой, напоминаю, воюет), или оставляет себе и тем признает официально, что скрывает у себя боевиков ИГИЛ.

То, о чем молчат

Вернемся к истории Тимура ТУМГОЕВА. Сильно я вас удивлю, если напишу, что удостоверение батальона им. Шейха Мансура - это не единственные официальные украинские документы, которые имел при себе ТУМГОЕВ?.. А если вы узнаете, что он наркоман? .. А то, что он финансово не мог снимать квартиру, в которой жил, не говоря уже о покупке инъекционных наркотиков? ..

А если вы узнаете, что таких, как ШИХУРОВ и ТУМГОЕВ в Украине только обнаружено уже более двух десятков?.. И в большинстве украинские документы, выданные МВД официально на имена действительно существующих людей, или на имена крымских татар, вероятно, уже замученных русскими... И документы эти выданы зачастую после совершения ряда силовых преступлений против граждан Украины... И у большинства этих "обдокументированных" - проблемы с наркотиками ... И все в международном розыске: некоторые по запросам стран ЕС - за сирийские "геройства" и терроризм (!) против граждан стран ЕС...

А сколько вы знаете фактов получения украинских паспортов иностранными добровольцами, которые действительно воевали и воюют за Украину? Я не знаю ни одного такого случая.

"Совпадение?.. Не думаю!.." (с)

(Продолжение следует ...)