"Может, просто хвастаются": вокруг боевой техники Украины разгорелся скандал

Волонтер Юрий Мысягин стал свидетелем передвижения по территории Донецкой области колонны военной техники с открытыми номерными знаками, по которым враги и их пособники могут вычислить много секретной информации о действиях Вооруженных сил Украины в зоне ООС.

По его словам, в колонне было много образцов достаточно серьезного незамаскированного вооружения, однако любой гражданский человек, а тем более шпионы могли понять куда и для чего она доставлялась. Возмущением по поводу вопиющего нарушения Мысягин поделился на своей странице в Facebook.

"Понято, что там много населенных пунктов, возможности их объехать нет и во время передислокации от чужих глаз технику не спрячешь. Но зачем же лишнюю инфу давать? Так вот, идет колонна, а на всей технике спереди и сзади, красуются военные черные автомобильные номера. Я знаю, что есть приказ: "Во время любой передислокации подразделений все автомобильные номера на технике должны быть закрыты". Это для того, чтобы не давать врагу лишнюю информацию. Чтобы было непонятно, какие подразделения, каких родов войск в данный момент занимаются передислокацией", — пишет он.

Мысягин подчеркнул, что во время передвижения номерные знаки должны закрываться темной тканью или пакетами. Тем более это правило должно выполняться, когда колонна следует через густонаселенные пункты в выходной день, как это было 6 октября.

Кроме того, он добавил, что следить за неукоснительным следованием данному распоряжению должна военная служба правопорядка, представители которой стоят практически на каждом блокпосту. Однако по неизвестным причинам они проигнорировали такое важное обязательство. В комментариях под постом, пытаясь укорить нерадивых воеенослужащих, Мысягин с сарказмом отметил, что, возможно, таким образом они "просто хвастаются" техникой перед врагом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля украинская контрразведка задержала военнослужащих ВСУ, которые воровали топливо, предназначенное для военной техники ООС.