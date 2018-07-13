"Может начаться паника": "ДНР" привела в боевую готовность спецслужбы

Террористы "ДНР" привели так называемые спецслужбы в состояние "повышенной боевой готовности" из-за дымовых шашек с часовыми механизмами.

По данным источника сепаратистского Telegram-канала WarGonzo, соответствующие объекты якобы нашли в людных местах оккупированного Донецка. Отмечается, что 10 июля одну из дымовых шашек в коробке обнаружила пожилая женщина возле торгового центра "Континет".

"Опасности при приведении в действие она практически не представляет, однако внезапно появившийся дым может способствовать панике. Особенно когда закладок несколько", - сказал сотрудник спецслужб террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL,российский писатель-террорист Захар Прилепин, который воевал в рядах "ДНР", рассказал, что ее главарь Александр Захарченко относит себя и остальных жителей оккупированного Донбасса к украинцам.

Позже, террорист Игорь Безлер обвинил "руководство" псевдореспублики в грабеже.