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"Может начаться паника": "ДНР" привела в боевую готовность спецслужбы

3.4тЧитать новость на украинском

Террористы "ДНР" привели так называемые спецслужбы в состояние "повышенной боевой готовности" из-за дымовых шашек с часовыми механизмами.

По данным источника сепаратистского Telegram-канала WarGonzo, соответствующие объекты якобы нашли в людных местах оккупированного Донецка. Отмечается, что 10 июля одну из дымовых шашек в коробке обнаружила пожилая женщина возле торгового центра "Континет".

"Опасности при приведении в действие она практически не представляет, однако внезапно появившийся дым может способствовать панике. Особенно когда закладок несколько", - сказал сотрудник спецслужб террористов.

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Как сообщал OBOZREVATEL,российский писатель-террорист Захар Прилепин, который воевал в рядах "ДНР", рассказал, что ее главарь Александр Захарченко относит себя и остальных жителей оккупированного Донбасса к украинцам.

Позже, террорист Игорь Безлер обвинил "руководство" псевдореспублики в грабеже.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДНРтеррористы "ДНР"
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Невже на Лондон через Рейкявік зібрались ?А може хунту з України прогнати ?
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