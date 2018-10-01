Мосийчук: меня хотят убить до конца ноября

Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который ранее едва не погиб от взрыва возле телеканала Espreso.TV, заявил об очередном плане покушения на его жизнь.

"Есть достоверная информацию из Москвы, из источников близких к ФСБ, на меня готовится очередное покушение и конец ноября является крайней датой моей ликвидации", - написал он на своей странице в Facebook.

То есть, по его предположению, в Украине уже действует диверсионная группа. "И, возможно, мишень не только я", - добавил нардеп.

"Я не знаю почему именно я, какова цель моего убийства, но я точно знаю, что процесс запущен. До сих пор я имел информацию, но сомневался в ее правдивости. Только что я получил еще одно подтверждение и теперь нет никаких сомнений", - заключил он.

Игорь Мосийчук

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября 2017 года в Киеве возле телеканала Espreso.TV прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека и получили ранения трое человек, в том числе народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Мосийчук впоследствие заявлял, что за покушением на него могут стоять те же люди, что и за убийством чеченского добровольца АТО Амины Окуевой. Также нардеп утверждал, что киллеры прячутся на территории России.