''Молитесь!'' Жителей Крыма привело в ужас состояние детей после выбросов

Жители города Армянск в аннексированном Крыму, который периодично накрывают волны химикатов, подняли панику из-за решения "властей" вернуть детей в место экологической катастрофы.

Блогер с ником "RoksolanaToday&Крым" в Twitter обнародовала сообщения крымчан в городских пабликах в соцсети. "Дети вернулись в газовую камеру и снова принялись болеть", - отметила блогер.

"Мамы с детьми вернулись и как-то растеряно перегавкиваются: "Что делать?" Вот совет от Анастасии из Питера: "У кого украинские документы - берите не распакованные сумки и в перед на материк. Спасайте детей. У кого российские документы - молитесь дальше", - сказано в посте.

Так, многие жители оккупированного Россией полуострова переживают за состояние здоровья детей и призывают молиться за них.

"Как страшно! Люди, молитесь хоть за деточек, чтобы у них это все в рак не перешло. Со временем все вылезет", - написал один из интернет-пользователей.

Паблик Армянска

Мамы с детьми вернулись и как то растеряно перегавкиваются-Что делать?

Вот совет от Анастасии из Питера

И от меня совет-те,у кого украинские документы-берите не распакованные сумки и в перед-на материк.Спасайте детей

У кого рос.документы-молитесь дальше pic.twitter.com/6IQK3TBxZl — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 вересня 2018 р.

Армянск

катастрофа тудей

Дети вернулись в газовую камеру

И снова принялись болеть pic.twitter.com/eOLnQtwfkz — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 вересня 2018 р.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в районе Армянска и Красноперекопска в аннексированном Крыму произошел выброс неизвестного вещества. Жители Армянска жаловались в социальных сетях на то, что их травят неизвестным химическим веществом. У людей першит в горле, внезапно появилась слабость, а кожа покрывается сыпью.

Экологические проблемы испытывают не только крымчане, но и жители сопредельных с полуостровом населенных пунктов Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Армянске рассказали о заболеваниях детей в результате химической "атаки".