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Множество жертв: человек Путина назвал новый регион Украины для "освобождения"

18.3тЧитать новость на украинском

Российский общественный деятель и политолог, которого считают человеком президента России Владимира Путина, Сергей Марков заявил, что Украина страдает от нацистского террора.

Заявление он сделал в эфире "Эха Москвы". При этом озвучить свои источники, предоставившие информацию, Марков не решился.

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"По данным моих источников, только в Днепропетровской области от нацистского террора погибли 1432 человека", - сказал он.

На вопрос ведущего, кто же предоставил такую информацию, Марков ответил кратко - "ну, я не могу сказать".

Как сообщал OBOZREVATEL, Марков в прямом эфире назвал даты, когда Россия открыто вмешивалась в конфликт на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Сергей Марков
Место
Россия
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Київський Ігор
Київський Ігор
Немає в Україні такої області «дніпропетровська»
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Тинькоф Евгений
Тинькоф Евгений
конченная мерзота этот марков! даже жирик хоть какуето логику иногда выдает, а этот лепит х..ню придуманную на ходу!
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Что-то мало. А как же сеть натовских концлагерей? А сколько ватных дегенератов тайно продали америкосам, для опытов? А, Гуантамо забыл? Марков, после запоя, совсем без мозга.
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