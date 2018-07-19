Множество жертв: человек Путина назвал новый регион Украины для "освобождения"

Российский общественный деятель и политолог, которого считают человеком президента России Владимира Путина, Сергей Марков заявил, что Украина страдает от нацистского террора.

Заявление он сделал в эфире "Эха Москвы". При этом озвучить свои источники, предоставившие информацию, Марков не решился.

"По данным моих источников, только в Днепропетровской области от нацистского террора погибли 1432 человека", - сказал он.

На вопрос ведущего, кто же предоставил такую информацию, Марков ответил кратко - "ну, я не могу сказать".

Как сообщал OBOZREVATEL, Марков в прямом эфире назвал даты, когда Россия открыто вмешивалась в конфликт на Донбассе.