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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналист Все статьи автора

Пропагандисти Кремля в Україні: чому не працює контррозвідка СБУ

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Контррозвідка СБУ фактично не працює, чи закриває очі на окремі випадки та загрози.

Саме контрозвідка мала б арештувати представників ОРДЛО, що прийшли до сірої зони в Станиці та заявили, що населені пункти Станиця та Щастя належать їм, організували провокацію при підтримці представника ООН та іноземних ЗМІ.

То контррозвідка мала б викликати на допити Медведчука та Бойка після польотів до Москви та виступів у Стразбурзі.

Саме контрозвідка мала б встановити зв'язок партії Шарія із РФ.

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Саме контррозвідка мала дати оцінку приїздів пропагандистів Кремля Бєлковського та Вєнєдіктова, що працюють на радіостанції яка належить корпорації Газпром, до Києва та їх прихід до штабу й офісу Президента України Зеленського.

Я знаю десятки порядних працівників СБУ, знаю про різні їх успіхи з контртерористичної діяльності, з кібербезпеки, тощо.

І я розумію, що ці всі загрози національної безпеки є політичним свавіллям.

СБУ все одно чекає реформа, як би не пручалися старі кадри з КГБ та представники олігархії.

Бо реформу потребує Україна, хоче США та НАТО.

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У СБУ відберуть непритаманні для спецслужби функції, особливо контроль економічного сектору, та посилять контррозвідку та контртерористичну діяльність. Навіть попри заяви Баканова, про претензії до менеджерів.

І чим швидше це станеться, тим скоріше пропагандисти Кремля припинять їздити до офісу Президента.

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
Источник
Источник: Facebook Мирослава Гая
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Питон Каа
Питон Каа
На украине все идет к тому, что СБУ скоро начнет отлов и фильтрацию таких вот провокаторов и подстрекателей, как этот каратель-любитель...
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