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20 ноября • обновлено в 10:16
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Минус четыре! ВСУ отомстили "Л/ДНР" за адские обстрелы Донбасса

1.8т
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Оккупационные войска России понесли серьезные потери во вторник, 19 ноября, на Донбассе. Принимать участие в боях против украинской армии больше не смогут три человека.

Одного террориста оккупанты потеряли безвозвратно. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в своем Telegram-канале.

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"Потери российско-оккупационных войск 19.11.2019 г. составили 4 человека, а именно: безвозвратные (200) – 1 человек (2 омсбр), санитарные (300) – 3 человека (11 омсп). Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины", – рассказал офицер.

У России потери на Донбассе

У России потери на Донбассе

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября ни один украинский воин не пострадал в результате боевых действий на Донбассе.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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