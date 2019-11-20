Минус четыре! ВСУ отомстили "Л/ДНР" за адские обстрелы Донбасса

Оккупационные войска России понесли серьезные потери во вторник, 19 ноября, на Донбассе. Принимать участие в боях против украинской армии больше не смогут три человека.

Одного террориста оккупанты потеряли безвозвратно. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в своем Telegram-канале.

"Потери российско-оккупационных войск 19.11.2019 г. составили 4 человека, а именно: безвозвратные (200) – 1 человек (2 омсбр), санитарные (300) – 3 человека (11 омсп). Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины", – рассказал офицер.

У России потери на Донбассе РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября ни один украинский воин не пострадал в результате боевых действий на Донбассе.

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