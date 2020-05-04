Минобороны выпустило героический сюжет о скандальном комбриге ВСУ: чем он "прославился"

Министерство обороны Украины посвятило один из выпусков программы "Воин – это я" скандальному экс-комбригу 57 бригады ВСУ Юрию Головашенко. Он известен тем, что пытался избежать ответственности, когда сбил военного служебной машиной.

Ролик появился на официальной странице Минобороны в Facebook. В нем Головашенко рассказывает о своем боевом пути на Донбассе, а в подписи к сюжету его характеризуют как одного из тех офицеров, которые остались верны присяге во время оккупации Крыма Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Полковник Юрий Головашенко стал известным еще с событий в Крыму. В 2014, будучи командиром горно-пехотного батальона 36-й отдельной бригады береговой обороны, организовал оборону своей воинской части в Перевальном. Вывез в Украину печати, боевой флаг и архив бригады. Однако и после Крыма он не смог сидеть в тылу и был прикомандирован к 72-й отдельной механизированной бригаде, возглавив 2-ю батальонно-тактическую группу на отрезке между Гранитным и Старогнатовкой", – написали о Головашенко в посте Минобороны.

Юрий Головашенко Скриншот видео

Сам он в интервью рассказал о первых боях под Мариуполем, об "артиллерийских дуэлях" с террористами "ДНР", о том, как его подчиненные взяли в плен четверых российских оккупантов, а также о том, как сам выносил с поля боя одного из своих бойцов без сознания.

Однако издание InfoResist напомнило, что в октябре 2018 года командир 57 бригады Юрий Головашенко на своем служебном автомобиле сбил военнослужащего Дмитрия Савченко. Тогда рядовой получил серьезные травмы, но дело всячески пытались замять. В частности, пострадавшего отвезли в больницу за 70 км от места происшествия и отправили в отпуск задним числом.

При этом Головашенко якобы приказал военному молчать, а свидетелям начал угрожать. После резонанса этой истории в СМИ комбриг подал в отставку, а рядового убедили написать заявление в полицию. Позже дело было передано в Государственное бюро расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети имя Головашенко связывали с многочисленными конфликтами с личным составом. Но, несмотря на это, в 2018 году президент отметил его высокой государственной наградой по случаю Дня защитника Украины.

А волонтер Ольга Решетилова раскритиковала Головашенко за то, что якобы по его вине из ВСУ ушло много достойных военнослужащих.

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