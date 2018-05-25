MH17 сбили "Буком": США призвали Россию к ответу

Госдепартамент США заявил, что Россия должна понести ответственность за сбитие малайзийского самолета "Боинг 777", рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

"Соединенные Штаты имеют полное доверие к заключениям Совместной следственной группы, которые были представлены 24 мая Государственная прокурором Нидерландов: зенитно-ракетная установка, применяемая для сбития самолета малайзийских авиалиний рейса MH17, принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Российской Федерации, базирующейся в Курске", - сказано в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает УНИАН.

В Госдепе считают, что обнародованная следствием информация подтверждает и дополняет детали того, о чем США говорили с первых дней этой трагедии: рейс MH17 был сбит зенитной ракетой "Бук" российского производства класса "земля-воздух" с территории на востоке Украины, которая контролируется Россией и управляемыми Россией силами.

"Мы напоминаем о требовании Совета безопасности ООН, что те, кто виноват... должны понести ответственность, и все страны должны в полной мере сотрудничать в усилиях по установлению ответственности. Мы призываем Россию, в первую очередь, соблюдать и выполнять резолюцию 2166 (2014) Совета безопасности ООН", – отметила пресс-секретарь.

Также она подчеркнула, что США не сомневаются в том, что уголовная система правосудия Нидерландов способна привлечь виновных к ответственности честным и справедливым образом.

"Мы снова выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв и призываем к правосудию от имени 298 невинных гражданских лиц, которых лишили жизни в тот день", – добавила Нойерт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная следственная группа (Joint Investigation Team - JIT) на специальной пресс-конференции 24 мая подвела промежуточные итоги своего расследования катастрофы Boeing-777 над Донбассом.

Расследование подтвердило, что самолет был сбит из установки "Бук", попавшей из РФ на неподконтрольную территорию Донбасса.