"Меня бы судили за госизмену": Москаль сделал громкое признание о переговорах с "ЛНР"

Экс-глава Луганской ОГА Геннадий Москаль признался, что в 2014-2015 гг вел переговоры с тогдашним т.н. "премьер-министром" террористической "ЛНР" о поставках газа.

"Если бы тогда узнали – меня бы судили как за государственную измену. Но нужно было спасать людей. Не дать им замерзнуть, когда температура доходила до 28-30 градусов ниже нуля…", – заявил Москаль в эфире ObozTV.

По словам Москаля, вражеские снаряды повредили газовый трубопровод и без газа осталось 20-30 сел.

"Я что, как глава военно-гражданской администрации, должен был вот так (сложить руки на груди. – Ред.) и говорить: "Да я с москалями не буду никакого разговора вести"? Значит, пусть люди мерзнут? Тем более, что из-за обстрелов уже крыш не было и тому подобное. Явно нужно было договориться", – рассказал он.

Политик добавил, что сейчас он уже может не скрывать факт переговоров.

"Я открываю тайну, потому что того человека, с которым мы договаривались, уже нет. Его Плотницкий из-за своей тупости и дурости обвинил в какой-то там подготовке государственного переворота и в следственном изоляторе его расстреляли. А прессе сказали, что он повесился… Это был премьер-министр т.н. "ЛНР", который не вмешивался ни в какие военные действия, он занимался экономикой, финансами, водой, теплом, газом…", – объяснил Москаль.

Фамилию он назвать отказался. Но вероятно, речь идет о Геннадии Цыпкалове – втором "премьер-министре" псевдореспублики, которого осенью 2016 года задержали якобы за попытку госпереворота, а в августе 2017-го сообщили о его смерти в СИЗО.

"Я его просто знал, поскольку в 2005-2007 году работал главой Луганской ОГА. И я ему позвонил и сказал: "Послушай, тут военные газом не греются, электрику не употребляют. Они в блиндажах, им нужно дерево, дрова и т.д. Что мы воюем с абсолютно мирными людьми?", – сказал Москаль.

Геннадий Москаль в Луганской области, февраль 2015 года moskal.in.ua

OBOZREVATEL напоминает, что Геннадий Москаль четырежды возглавлял областные государственные администрации в Украине. С июня 2001 года по сентябрь 2002 года он был главой Закарпатской ОГА.

С 18 ноября 2005 года по 27 апреля 2006 года занимал пост губернатора Луганской области. Снова Москаль возглавил Луганскую ОГА 18 сентября 2014-го; с 5 марта 2015-го по 15 июля 2015 года он был руководителем созданной на ее базе Луганской областной военно-гражданской администрации.

Затем с 15 июля 2015-го по 11 июня 2019 года Москаль был председателем Закарпатской ОГА.

С июля 2019 года председателем Луганской областной государственной администрации назначен Виталий Комарницкий.

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