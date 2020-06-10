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10 июня • обновлено в 21:46
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Медведчук задекларировал долю в каналах "1+1" и "2+2"

2.2т
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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук указал в своей декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Как передает "Радио Свобода", об этом сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Так, его супруга, известная ранее в Украине телеведущая Оксана Марченко, является конечным бенефициарным владельцем компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов.

Эта фирма через цепочку других владеет 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Также сообщается, что эту компанию контролирует бизнесмен Игорь Суркис, но "Схемы" не нашли данных о причастности к ней Медведчука. Другим совладельцем "1+1" является олигарх Игорь Коломойский.

Медведчук задекларировал долю в телеканале "1+1"

Медведчук задекларировал долю в телеканале "1+1"

Так же кипрская фирма, задекларированная кумом Путина, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы, "2+2" (ООО "Гравис-Кино").

Она через ряд компаний контролирует здесь долю размером 24,51%. Как и в случае с "1+1", на официальном сайте телеканала "2+2" указано, что компанию Bolvik Ventures LTD контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но вновь нет данных о причастности к ней Медведчука.

В телефонном разговоре сам Коломойский заявил, что для него "новость" информация о том, что у семьи Медведчука есть доля в структуре "Студии 1+1".

"Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть почему сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?" – сказал он.

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

УП, скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Виктор Медведчук подал электронную декларацию за 2019 год. В ней, кроме доходов в 61,6 млн грн, он отметил множество элитной одежды, аксессуаров, коллекцию икон и другое имущество.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Игорь Суркис Игорь Коломойский Виктор Медведчук Оксана Марченко
Место
Украина
Тег
телеканал 1+1
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