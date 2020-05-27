Мечтал о свадьбе, но убила пуля врага: что известно о погибшем на Донбассе воине

Отец воина остался работать в Крыму и не одобрял выбор сына

Двоюродный брат Виталия тоже воевал, сейчас он командир роты в 57 ОМБр

Снайпер российско-оккупационных войск убил на Донбассе военнослужащего Вооруженных сил Украины Виталия Лимборского. Пулевое ранение в голову не оставило шансов. В одно мгновение были перечеркнуты планы на счастливую жизнь, а в сердцах близких поселилось горе.

Подробнее о погибшем Герое – в материале OBOZREVATEL.

Виталий Лимборский служил в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Коллаж

"Отец остался в Крыму и не одобрил выбор сына"

Виталий родился в селе Константиновка Знаменского района Кировоградской области 20 марта 1996 года. Школа, учеба в кировоградском училище, работа и увлечение всей жизни – футбол... Близкие говорят: там, где спорт – там был и Виталий. Никаких вредных привычек.

Когда в семье было трудно с деньгами, брался за любую подработку – в том числе и на лесоповале.

Потом решил пойти в армию и подписал трехлетний контракт.

Двоюродный брат Виталия – Владислав Лимборский – командир роты в 57-й ОМБр. Он рассказал OBOZREVATEL, что мама Виталия живет в Кировограде вместе с младшим сыном Антоном – мальчик еще дошкольник.

А вот с отцом воина, как рассказали знакомые семьи, не все так просто.

"Такой из него отец... Остался работать в Крыму, решение сына пойти в армию не одобрял. Все это время Виталиком не интересовался. Да что тут говорить, даже смерть сына воспринял прохладно", – поделились знакомые.

Виталий Лимборский Фото со страницы Виталия в Facebook

Двоюродный брат Виталия рассказал, что тот давно встречался с девушкой и мечтал о свадьбе. Не успел...

"Мы разговаривали с братом две недели назад. Еще планировали, что он ко мне переведется. Мой отец звонил Виталику даже чаще, чем мне, он был нам родным. И все время рвался вперед..." – рассказал Владислав.

О гибели брата военный узнал сегодня утром.

"Сначала не поверил. Стал звонить на "горячую линию". А оказалось правдой", – добавил воин.

Виталий Лимборский справа Фото со страницы Виталия в Facebook

Не находит места от горя и двоюродная сестра Виталия – Анна Шпарута. Говорит, что иначе, как "золотой человек" его никто ни называл.

"Очень честный и скромный. Невозможно поверить, что его уже нет. Ведь совсем ребенок...", - говорит Анна.

Сестра также рассказала, что виделись с Виталием редко, но связь поддерживали. Виталий постоянно переписывался и с племянником – сыном Анны.

Виталий Лимборский Фото из личного архива

"Просил отправить его на Донбасс"

Как рассказала OBOZREVATEL Алина Демченко, пресс-офицер 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Виталий проходил службу в 363 батальоне охраны.

"После того, как он получил сержанта, его отправили в распоряжение нашей воинской части, прикомандировали на должность командира отделения. И сам проявил инициативу, чтобы служить в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Так он оказался у нас в бригаде", – рассказала пресс-офицер.

Сослуживцы уважали Виталия, отзываются очень тепло. Демченко говорит, что сколько раз видела парня – всегда был очень позитивным.

Пресс-служба Оперативного командования "Юг" писала о Виталии еще в 2019 году, когда старшему солдату вручили сержантские погоны.

Виталий Лимборский (2019 год) ОК "Юг"

Как рассказали в ОК "Юг", ротный командир капитан Сергей Лизанец заметил его как знающего, инициативного, дисциплинированного и, главное, надежного воина. Потому было принято решение предложить Виталию должность командира отделения и отправить для прохождения курса сержантской подготовки в один из учебных центров Вооруженных Сил Украины.

"То, что я подписал контракт и стал младшим сержантом, открыло новые горизонты в моем самосовершенствовании, – рассказывал Виталий, – и родные гордятся мной, особенно мама. А для младшего братика Антона, возможно, когда-нибудь я буду примером для подражания".

На вопрос, готов ли воин к выполнению обязанностей по назначению в секторе проведения ООС, Виталий тогда с гордостью ответил, что если будет такая потребность, то с честью выполнит эту службу. Так и было – пока жизнь Виталия 26 мая не оборвал выстрел вражеского снайпера.

Командование бригады выразило глубокие соболезнования родным и близким Виталия Лимборского, пообещав отомстить за гибель побратима.

"Вечная память погибшему. Никогда не простим. Отомстим", – добавили военные.

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