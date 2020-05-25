Мать убитой под Харьковом школьницы заподозрили в ревности: всплыл новый мотив

Жительница Харьковщины Татьяна Пьянова, подозреваемая в убийстве родной дочери, якобы ревновала ее к отцу.
Об этом на условиях анонимности в эфире программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина" рассказала одна из подруг семьи.
По словам женщины, после одной из ссор с матерью покойная Кристина пригрозила, что уйдет жить к папе, чем обидела мать.
Кристина Пьянова
Vgorode.ua
"Дети знаете как: шоколадки, конфетки. "Она продалась", – так она ляпнула", – рассказала подруга семейства Пьяновых о жалобах подозреваемой, намекнув, что мотивом матери для убийства ребенка могла стать именно ревность.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в полиции заявили, что причиной смерти школьницы Кристины Пьяновой из-под Харькова стали 75 ножевых ударов, нанесенных разными ножами.
Напомним, жестокое убийство Кристины Пьяновой произошло 30 апреля. С пакетом, в котором лежала голова девочки, задержали ее родную мать Татьяну Пьянову.
Соседи рассказали, что женщина накануне трагедии принимала в своем доме гостей. 29 апреля у 13-летней Кристины якобы был день рождения, поэтому к семье пришла компания и устроила гуляния.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Убийство в Харькове" на OBOZREVATEL.