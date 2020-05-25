Мать убитой под Харьковом школьницы заподозрили в ревности: всплыл новый мотив

Жительница Харьковщины Татьяна Пьянова, подозреваемая в убийстве родной дочери, якобы ревновала ее к отцу.

Об этом на условиях анонимности в эфире программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина" рассказала одна из подруг семьи.

По словам женщины, после одной из ссор с матерью покойная Кристина пригрозила, что уйдет жить к папе, чем обидела мать.

Кристина Пьянова Vgorode.ua

"Дети знаете как: шоколадки, конфетки. "Она продалась", – так она ляпнула", – рассказала подруга семейства Пьяновых о жалобах подозреваемой, намекнув, что мотивом матери для убийства ребенка могла стать именно ревность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в полиции заявили, что причиной смерти школьницы Кристины Пьяновой из-под Харькова стали 75 ножевых ударов, нанесенных разными ножами.

Напомним, жестокое убийство Кристины Пьяновой произошло 30 апреля. С пакетом, в котором лежала голова девочки, задержали ее родную мать Татьяну Пьянову.

Соседи рассказали, что женщина накануне трагедии принимала в своем доме гостей. 29 апреля у 13-летней Кристины якобы был день рождения, поэтому к семье пришла компания и устроила гуляния.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!