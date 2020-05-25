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25 мая • обновлено в 22:11
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Мать убитой под Харьковом школьницы заподозрили в ревности: всплыл новый мотив

5.3т
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Жительница Харьковщины Татьяна Пьянова, подозреваемая в убийстве родной дочери, якобы ревновала ее к отцу.

Об этом на условиях анонимности в эфире программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина" рассказала одна из подруг семьи.

По словам женщины, после одной из ссор с матерью покойная Кристина пригрозила, что уйдет жить к папе, чем обидела мать.

Кристина Пьянова

Кристина Пьянова

Vgorode.ua

"Дети знаете как: шоколадки, конфетки. "Она продалась", – так она ляпнула", – рассказала подруга семейства Пьяновых о жалобах подозреваемой, намекнув, что мотивом матери для убийства ребенка могла стать именно ревность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Убийство в Харькове
Место
Украина
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