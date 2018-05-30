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"Маскарад удался": в России отреагировали на "ожившего" Бабченко

10.7тЧитать новость на украинском

Обновлено. "Убийство" Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией СБУ

Новость о том, что российский журналист Аркадий Бабченко жив, является исключением из правил и маскарадом.

Об этом написала в своем Facebook пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

"То, что Бабченко жив, - лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось", - написала она.

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Захарова также уверена, что в историю с Бабченко "был заложен пропагандистский эффект".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Аркадий Бабченко жив.

СБУ обнародовала информацию, что "убийство" Бабченко на самом деле было спецоперацией. За денежное вознаграждение $15 тыс. Бабченко планировал убить экс-боец АТО .

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персоны
Мария ЗахароваАркадий Бабченко
Место
Россия
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