Дело завершено: Луценко сделал громкое заявление накануне годовщины Майдана

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко накануне Дня достоинства и свободы заявил, что дело касательно приказов о расстреле Майдана было завершено в начале 2019 года.
Видеообращение политик опубликовал в среду, 20 ноября, на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Луценко также напомнил о необходимости возобновления в стране права заочного осуждения.
"Всем понятно, что преступные приказы расстреливать и бить майдановцев давали те, кто сбежал с нашей страны", – отметил он.
Иллюстрация. Майдан
thekievtimes.ua
"Подозреваемые Янукович, Захарченко, Якименко и Шуляк скрываются в РФ. Для передачи дела в суд нужное решение уже новой ВР о заочном осуждении. Это была бы лучшая благодарность тем, кто отдал жизнь за свободу", – написал бывший глава ГПУ в посте.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дела Евромайдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей. При этом он заверил, что эти дела не будут "похоронены".
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