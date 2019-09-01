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Лоб в лоб: под Тернополем произошло жуткое смертельное ДТП. Фото 18+

1.2т Читать материал на украинском

В Тернопольской области в воскресенье, 1 сентября, произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. В результате погибли двое, еще четыре человека пострадали.

Инцидент произошел вблизи села Трибуховцы в Бучацком районе около 18:00, сообщает Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщині".

Предварительно, водитель Opel совершал обгон, не убедившись в безопасности маневра. Он врезался в авто, которое ехало на встречу.

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"Сам водитель-виновник обошелся условно царапинами на голове", – сказано в сообщении. По информации СМИ, погибшие являются жителями Львова.

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщині"

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщині"

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщині"

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщині"

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщині"

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщині"

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщині"

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщині"

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщині"

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщині"

Лоб в лоб: под Тернополем произошло жуткое смертельное ДТП. Фото 18+

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, накануне на Слобожанском проспекте в Днепре столкнулись маршрутка №244 и автомобиль "Fiat".

В результате ДТП пострадали мужчина и женщина – пассажиры такси. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

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Место
Украина Тернополь
Теги
ДТП смерть фотографии
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