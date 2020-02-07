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7 февраля • обновлено в 21:55
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Серьезные потери! В "ЛНР" сделали экстренное заявление о бое с ВСУ

11т
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В "ЛНР" утверждают, что в пятницу, 7 февраля, ВСУ якобы открыли огонь по террористам на Донбассе в районе населенного пункта Золотое-5, откуда ранее были отведены войска.

В экстренном сообщении пресс-службы "Народной милиции Луганской народной республики" заявляется, что в результате 4 боевика убиты, еще 4 получили ранения различной степени тяжести.

Пропагандисты обвинили в обстреле 93-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Военнослужащие якобы использовали артиллерийские системы калибром 122-мм.

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В ответ, как утверждают "ЛНРовцы", они уничтожили украинский БЛА, с помощью которого велась корректировка огня.

В "ЛНР" заявили об обстреле ВСУ и ликвидации 4 террористов

В "ЛНР" заявили об обстреле ВСУ и ликвидации 4 террористов

ZN.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно российские наемники цинично обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в который раз прикрывшись мирным населением.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Отвод войск на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина Луганск
Теги
Вооруженные силы Украины Новости ЛНР Новости Донбасса Донбасс
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
так убили тех кого ранее отвели ??? так ИХТАМНЕТ !
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wegweg wgweg
wegweg wgweg
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Да нет,Моня срал на Лугандонцев.так и поделом им.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Костюченко Григорий, так а мне то что до сепаров?))))пусть мрут спокойно)))))))и желательно пред смертью поют оды путьке)))))))))
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