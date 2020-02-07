Серьезные потери! В "ЛНР" сделали экстренное заявление о бое с ВСУ

В "ЛНР" утверждают, что в пятницу, 7 февраля, ВСУ якобы открыли огонь по террористам на Донбассе в районе населенного пункта Золотое-5, откуда ранее были отведены войска.

В экстренном сообщении пресс-службы "Народной милиции Луганской народной республики" заявляется, что в результате 4 боевика убиты, еще 4 получили ранения различной степени тяжести.

Пропагандисты обвинили в обстреле 93-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Военнослужащие якобы использовали артиллерийские системы калибром 122-мм.

В ответ, как утверждают "ЛНРовцы", они уничтожили украинский БЛА, с помощью которого велась корректировка огня.

В "ЛНР" заявили об обстреле ВСУ и ликвидации 4 террористов ZN.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно российские наемники цинично обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в который раз прикрывшись мирным населением.

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