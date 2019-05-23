Ликвидация террориста Гиви: в "ДНР" засадили на 12 лет "агента СБУ". Видео

В "ДНР" показали якобы причастного к ликвидации одного из главарей террористической группировки Михаила Толстых "Гиви".

Дмитрий Батрак на видео, распространенном "МГБ ДНР" рассказывает, как его якобы задержали для проверки на одном из КПП, а после агент СБУ предложил ему сотрудничество в обмен на передачу информации с оккупированных территорий Донбасса.

Батрак рассказывает, что якобы передавал украинским спецслужбам снимки конкретных зданий с оккупированных территорий, а также купил и передал SIM-карты мобильного оператора "Феникс", которые в дальнейшем использовались при организации покушения на "Гиви".

Гиви и Батрак

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"Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики" по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб задержан житель "ДНР", Батрак Дмитрий Владимирович, 1979 года рождения. В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что Батрак осуществлял фото-, видеосъемку административных зданий Донецка, сбор информации о передвижении и местах дислокации военной техники "Народной Милиции ДНР", в целях передачи разведывательной информации представителям СБУ", - говорится в описании к видео.

Сообщается, что Батрак получил 12 лет тюрьмы.

Напомним, Михаил Толстых погиб в своем кабинете утром 8 февраля 2017 года. Для его убийства был использован реактивный огнемет "Шмель".

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