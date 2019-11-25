"Мы не должны были выжить": легендарный "Сумрак" потряс историей об Иловайском котле

Герой Украины, генерал-майор ВСУ, директор Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордийчук ("Сумрак") рассказал о том, как чудом выжил во время боев за Саур-могилу в 2014 году.

В интервью для программы "Я – Воин" он отметил, что в страшные дни Иловайского котла у него и его бойцов был только один выбор – сдаваться или прорываться. Однако защитники сразу решили, что будут противостоять агрессору до конца (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В итоге воины ВСУ оказались в окружении, многие из них погибли в борьбе с превосходящим по количеству врагом, а многие, среди которых был и Игорь Гордийчук, получили тяжелые ранения.

Игорь Гордийчук Скриншот видео

"Я более двух с половиной суток (лежал. – Ред.) под жарким солнцем, это было 29 (августа. – Ред). Нас не могли эвакуировать. Без сознания, потеря крови. Я получил заражение. Я попал "200" в машину, где были "200" ("груз 200", имеются в виду погибшие. – Ред.). И я был "200". В больницу Мечникова нас привезли и там начали проверять. И где-то у меня пробился пульс. И меня перевели в "300" (раненый. – Ред.), неотложные. Когда мы приехали в США с документами (историей болезни. – Ред.), нам сказали, что по ним мы не должны были выжить", – вспоминает о самом тяжелом периоде своей жизни Герой Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гордийчук рассказал, как во время обороны Саур-могилы ВСУ на несколько дней остались без еды и воды. Кроме того, при попытке прорыва к своим группировкам они буквально должны были идти через сплошной огонь – ведь россияне устроили Иловайский котел.

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