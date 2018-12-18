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''Л/ДНР'' напали на опорные пункты ВСУ и получили отпор

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В понедельник, 17 декабря, российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Это произошло в районе населенного пункта Крымское на луганском направлении, в районе населенного пункта Луганское на светлодарском направлении, вблизи населенных пунктов Марьинка, Тарамчук, Славное — на донецком направлении, а также в районе поселка Гнутово на мариупольском направлении.

В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал.

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Война за независимость: ''Л/ДНР'' напали на ВСУ и получили отпор

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По данным разведки, 17 декабря одного оккупанта уничтожили и четырех ранили.

В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных в районе поселка Славное на донецком направлении, а также в районе населенного пункта Чермалык на мариупольском направлении.

Война за независимость: ''Л/ДНР'' напали на ВСУ и получили отпор

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" уверены, что бойцы ВСУ якобы пойдут в наступление в конце декабря, начав готовиться к "обострению" на Донбассе.

Российские оккупанты уверяют, что защитники независимости Украины пойдут в атаку примерно 24-25 декабря и нанесут удары сразу на нескольких направлениях.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
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