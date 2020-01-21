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21 января • обновлено в 08:29
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"Л/ДНР" развязали кровавые бои: ВСУ понесли трагически потери на Донбассе

3.1т
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Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате боевых действий на Донбассе 20 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

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Пять обстрелов по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток:

  • недалеко от населенного пункта Павлополь – из ручного противотанкового гранатомета;

  • рядом с Марьинкой – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе населенного пункта Опытное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Новотроицкого – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

"Л/ДНР" развязали кровавые бои: ВСУ понесли трагически потери на Донбассе

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • вблизи Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • рядом с Луганским – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • три раза недалеко от населенного пункта Орехово – с 120-мм минометов противник выпустил 17 мин и гранатометов различных систем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры и журналисты обвинили пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в предоставлении недостоверной информации о районах, которые подвергаются обстрелам со стороны так называемых Л/ДНР.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Хо Хол
Хо Хол
Пять лет назад, 21 января 2015 года, опoлчeнцы освободили аэропорт Донецка от ВСУ. Поздравляю, друзья!
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