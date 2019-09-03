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3 сентября • обновлено в 08:30
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"Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе: в ВСУ потери

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Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе 2 сентября.

Всего вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники за сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook.

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Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • четыре раза неподалеку Водяного – из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Гранитного – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды неподалеку Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Новомихайловки – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов,

  • неподалеку Талаковки – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • около Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем;

  • неподалеку Красногоровки – из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

  • вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Новозвановки – из крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Хутора Свободного – из автоматических гранатометов.

"Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе: в ВСУ потери

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты "Л/ДНР" понесли огромные потери в результате боев на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Украины Историк
Украины Историк
..........оккупанты "Л/ДНР" понесли огромные потери в результате боев на Донбассе...... Если учитывать то, что и ЛНР , и ДНР считают 2/3 своих территорий, расположенных в Луганской и Донецкой областях, оккупированных ВСУ, то оккупанты действительно понесли огромные потери, особенно в многочисленных котлах!!!
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филипп филипыч
филипп филипыч
очередной украинец убит на войне. щас упоротые объяснят почему война это хорошо)
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Mega Death
Mega Death
А мог бы свиньям хвосты в Польше крутить, дурачок))
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