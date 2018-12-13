"Л/ДНР" передали Украине 13 осужденных

Представители ОРДЛО передали украинской стороне 13 осужденных, которые отбывали наказание в тюрьмах Донецкой области.

"Второй день продолжаю работать на Донбассе. Сегодня на КПВВ "Новотроицкое" представители оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой области передали нам 13 осужденных, отбывавших наказание в тюрьмах на неподконтрольной части Донбасса, а также отдали их уголовные дела. Это люди, которые получили приговоры судов еще до военной агрессии на Востоке Украины", — сообщила на своей странице в Facebook уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова.

Как стало известно, осужденные сами изъявили желание отбывать наказание в украинских пенитенциарных учреждениях.

"Еще раз подчеркиваю, что мы готовы забрать всех заключенных, которые хотят продолжать отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории", — добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря оккупанты передали 42 заключенных украинцев для отбывания срока наказания на территории Украины.