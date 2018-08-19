"Л/ДНР" напали на украинских военных на Донбассе: ВСУ понесли потери

Двое украинских военных погибли, а еще двое получили ранения во время обстрела террористами позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Всего за минувшие сутки зарегистрировано 43 обстрела, в том числе 4 раза из вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями, сообщает 19 августа пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибром 120 и 82 мм", - отметили в ООС.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Кряковки, Золотого, Попасной, Новоалександровки, Южного, Авдеевки, Марьинки, Песков, Широкино и других населенных пунктов.

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В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Екатериновка, Павлополь, Водяное и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.

"По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, еще шестеро ранены", - уточнили военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористов "Л/ДНР" охватила паника из-за серьезного успеха операции Объединенных сил на Донбассе. С 30 апреля текущего года бойцы ВСУ взяли под контроль 15 кв км оккупированной украинской территории.