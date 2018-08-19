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"Л/ДНР" напали на украинских военных на Донбассе: ВСУ понесли потери

9.5тЧитать новость на украинском

Двое украинских военных погибли, а еще двое получили ранения во время обстрела террористами позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Всего за минувшие сутки зарегистрировано 43 обстрела, в том числе 4 раза из вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями, сообщает 19 августа пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибром 120 и 82 мм", - отметили в ООС.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Кряковки, Золотого, Попасной, Новоалександровки, Южного, Авдеевки, Марьинки, Песков, Широкино и других населенных пунктов.

mediarnbo.org

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Екатериновка, Павлополь, Водяное и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.

"По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, еще шестеро ранены", - уточнили военные.

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Как сообщал OBOZREVATEL, террористов "Л/ДНР" охватила паника из-за серьезного успеха операции Объединенных сил на Донбассе. С 30 апреля текущего года бойцы ВСУ взяли под контроль 15 кв км оккупированной украинской территории.

Место
Украина
Объекты
ООСНовости ЛНРНовости ДНР
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Белоколос Татьяна
Белоколос Татьяна
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
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НЕ ЛНР ДНР НАПАЛИ И БОМБЯТЬ А РОССИЯ ТИПА ПАРАША БОМБИТЬ И ТОЧКА.ЗНАЮ ЧТО НАРОДНЫЕ РЕСПУБЛИКИ КУРСКИЕ И ОРЛОВСКИЕ ХОТЯТ ЖИТИ В НЕ ПАРАШИ И ПОДКЛЮЧАЮТСЯ СЮДАЖА ОШЕНЬ МНОГО РЯСПУБЛИК А ЕТО ТУЛЬСКАЯ САМООБОРОНАОБ ЕТОМ СКАЗАЛА И КАМЧАТКА С САХАЛИНОМ УХОДЯТ.НЕГУТАРЯ ОБ ТАТАРИИ И Т.Д.
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Для просмотра сериала о вбитых пидоргах открыли двери дурки.Ну да,это самые благодарные зрители и участники.
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