"Л/ДНР" нанесли мощный удар по ВСУ запрещенным оружием

Террористы "Л/ДНР" применили на Донбассе запрещенное оружие. Они осуществили 24 обстрела украинских опорных пунктов за сутки.

Об этом пишет пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"В частности, на донецком направлении с 120 и 82 мм минометов противник открывал огонь по защитникам Павлополя. Кроме этого, с 82 мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Песков, а из гранатометов и стрелкового оружия - наши укрепления под Водяным, Павлополем и Авдеевкой", - говорится в сообщении штаба.

Военные уточнили, что также под гранатометный огонь попали защитники Шахты "Бутовка", а вблизи Новотроицкого велся снайперский огонь.

"На луганском направлении агрессор применил запрещенные 120 и 82 мм минометы по защитникам Луганского и Светлодарска. Кроме этого, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по нашим позициям вблизи Новолуганского, а также из вооружения БМП - под Луганским и Троицким", - рассказали в штабе.

Военные уточнили, что в результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

Как сообщал "Обозреватель", в зоне АТО на Донбассе недалеко от Докучаевска украинские военнослужащие мощным ответом заставили террористов прекратить обстрелы из БМП.