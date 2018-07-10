"Л/ДНР" готовят к сливу: в России заговорили об уходе с Донбасса

Новость об уходе писателя-террориста Захара Прилепина из рядов "ДНР" в России восприняли как сигнал того, что страна-агрессор намерена постепенно покидать временно оккупированный Донбасс.

В частности, уже не идет речь о проекте "Новороссия" и о расширении границ захваченных территорий востока Украины, пишет российский пропагандистский ресурс "Политнавигатор".

Отмечается, что к таким выводам пришли журналист Александр Чаленко, который сейчас тесно сотрудничает с прокремлевскими СМИ, и российский обозреватель Егор Холмогоров.

"Все, Захар Прилепин увольняется из армии "ДНР". Значит, освободительного похода не будет. Мир, и это надолго", — с сожалением спрогнозировал сбежавший в Россию Чаленко.

В свою очередь, Холмогоров и вовсе назвал происходящее в псевдореспубликах "наползающей очередной попыткой слива Донбасса". Его признаки он увидел не только в отъезде Прилепина из зоны боевых действий, но и в публикации соответствующих "инсайдов" в Telegram-каналах, считающихся близкими к "верхушке" бандформирований, бесчинствующих на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, после бегства из "ДНР" и возвращения в Москву Прилепин в первую же ночь пережил приступ.