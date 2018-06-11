Купание или жизнь: как остановить волну смертей среди украинцев

Спасатели обнародовали жуткую статистику – более 300 погибших на воде украинцев с начала года. Отдельно шокирует гибель детей. Так, в течение одного дня в Украине утонуло пять школьников. Данные цифры показывают, каким бедствием для страны оборачивается ежегодный сезон купания.

В этой публикации OBOZREVATEL расскажет о причинах массовой гибели на воде, и что делается для того, чтобы снизить трагическую статистику.

Кто чаще тонет

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Киеве говорят, что многие из утонувших - люди, употреблявшие алкоголь в компаниях, при этом 90% умели плавать.

"У выпивших людей притупляется чувство самосохранения, в итоге многие из них во время купания не рассчитывали свои силы", - рассказала OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГСЧС столицы Светлана Водолага.

Также среди погибших много людей преклонного возраста. В результате резкой смены температуры или от переохлаждения у пенсионеров нередко останавливается сердце.

Спасение на воде ГСЧС Львовской области

Отдельно о детях. Как это ни печально, но 10% всех погибших во время купального сезона – несовершеннолетние. Это подростки, которые, бравируя перед друзьями на спор переплывали водоем или ныряли с мостов. Это и маленькие дети, оставленные взрослыми без присмотра. Типичный случай. Недавно в селе Вишнев Волынской области 8-летняя девочка одна пошла купаться в искусственный пруд, и не смогла выбраться на берег. Взрослые не сразу хватились ребенка, а когда нашли, было уже поздно - девочка утонула.

Спасение – дело рук самих утопающих?

Из перечисленных примеров может сложиться впечатления, что в ЧП на воде виноваты сами отдыхающие: лезли в воду пьяными, на рассчитывали свои силы, а в случае с детьми – не прислушивались к совету родителей. По большей части это так и происходит, но… Во всех странах на воде гибнут люди, только почему-то в Украине этот процент гораздо выше.

По данным Всемирной организации здравоохранения, наша страна находится в лидерах по уровню смертности на воде среди 117 стран - 5,5 смертей на 100 тыс. Для сравнения, в Австралии, которая славится большим числом пляжей, уровень смертности на воде почти в четыре раза ниже!

Что могут сделать власти

Пляжи. В Украине, по данным Госпродпотребслужбы, на реках и озерах в прошлом году насчитывалось всего 320 пляжей, на которых дежурят спасатели. Согласитесь, как-то немного для большой страны. Но вместо того, чтобы увеличить количество официальных мест для купания, чиновникам на местах проще установить табличку "Купаться запрещено" и снять с себя ответственность.

Как должны работать спасатели. На фото - пляжный патруль в Киеве Шкипер

Подготовка спасателей. Как ранее сообщал OBOZREVATEL основатель общественного объединения "Пляжный патруль" Денис Пикалов, в Украине до недавнего времени не было четкого понимания, как должен выглядеть охраняемый пляж. "Нередко работу спасателей совмещали (и совмещают) люди из числа предпринимателей, которые параллельно занимаются прокатом техники", - рассказал он.

Сможет ли такой работник полноценно следить за безопасностью людей, когда он параллельно считает деньги – вопрос риторический.

Школа. Прививать детям знания правил безопасного поведения на воде должны со школьной скамьи. Учитывая, что в Украине по данным ГСЧС ежегодно тонет от 88 до 106 детей, может целесообразно посвятить этой теме больше уроков, а обучение плаванию сделать обязательным?

Этот вопрос OBOZREVATEL задал пресс-службе Министерства образования Украины, на что нам ответили, что "содержательное наполнение физической культуры по программе, учебное заведение формирует самостоятельно из вариативных модулей".

"Что касается увеличения курса обучения, а также введения в программу уроков безопасности на воде, такие решения принимаются на уровне руководства учебного заведения, могут быть инициированы учебным заведением", - сообщили в МОН.

Выходит, что увеличение уроков и практических занятий по избежанию ЧП на воде, должно приниматься не на уровне Министерства, а руководством школ? Интересно, во всех ли школах захотят уделять этой проблеме больше внимания?

Эксперты, с которыми пообщался OBOZREVATEL, в один голос утверждают: в Украине отсутствует государственная политика по предотвращению ЧП на воде. Тезисами она должна выглядеть так:

- тотальный запрет продажи и распития алкоголя на пляжах, а также жесткий контроль частных балансодержателей баз и отелей;

- создавать реальное волонтерское движение спасателей;

- проводить превентивную работу с детьми и родителями.

В полной мере эти нормы мало где выполняются, а потому каждый купальный сезон в Украине гибнут сотни людей.