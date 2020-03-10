Крым захватывал ракетный крейсер "Москва": обнародована правда

В захвате украинского полуострова Крым Россией в 2014 году принимал участие ракетный крейсер "Москва".

К такому выводу пришли волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm. Они нашли подтверждения в сети "ВКонтакте", передает "Крым. Реалии".

"В российской соцсети "ВКонтакте" есть группа гвардейского ракетного крейсера "Москва", где моряки и их родственники обмениваются информацией о службе на корабле. Изучая страницу группы, мы натолкнулись на сообщение Эльмиры Ахметвалиевой. Она призвала участников группы проголосовать за своего брата-футболиста, который тоже служил на крейсере "Москва". Проиллюстрировала она свое сообщение фотографией брата с медалью за оккупацию Крыма", – отметили волонтеры.

На момент захвата Крыма крейсер "Москва" входил в состав 11-й бригады противолодочных кораблей. Позже на базе бригады восстановили 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была опубликована неизвестная хроника захвата Крыма Россией

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся