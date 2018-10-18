Кровавая трагедия в Керчи: украинцы назвали виновных

В оккупированной Керчи (Крым) произошло массовое убийство в колледже. По последним данным, жертвами 16-летнего парня стал 21 человек.

OBOZREVATEL спросил у своих читателей, кто виноват в трагедии. Всего своим мнением поделились более 11 тысяч человек.

Так, 43% участников опроса считают виноватой Россию, развязавшей войну, в стране – масса оружия и взрывчатки. Еще 27% обвинили СМИ за популяризацию насилия и жестокости.

При этом 20% респондентов выразили мнение, что виноват сам стрелок, а 5% переложили вину за плохое воспитание на его родителей.

Еще 5% обвинили руководство колледжа, в котором нет системы безопасности.

Напомним, что 16-летний Владислав Росляков пришел в колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и расстреливал всех, кто встречался ему на пути. После этого он наложил на себя руки в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель более 20 людей и травмирование почти 60-ти - убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Как писал OBOZREVATEL, жители Керчи сообщили о том, что перед взрывом в местном колледже в здании были замечены вооруженные люди. Это означает, что "керченский стрелок" мог действовать не один.