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Кровавая трагедия в Керчи: украинцы назвали виновных

4.7тЧитать материал на украинском

В оккупированной Керчи (Крым) произошло массовое убийство в колледже. По последним данным, жертвами 16-летнего парня стал 21 человек.

OBOZREVATEL спросил у своих читателей, кто виноват в трагедии. Всего своим мнением поделились более 11 тысяч человек.

Так, 43% участников опроса считают виноватой Россию, развязавшей войну, в стране – масса оружия и взрывчатки. Еще 27% обвинили СМИ за популяризацию насилия и жестокости.

При этом 20% респондентов выразили мнение, что виноват сам стрелок, а 5% переложили вину за плохое воспитание на его родителей.

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Еще 5% обвинили руководство колледжа, в котором нет системы безопасности.

Напомним, что 16-летний Владислав Росляков пришел в колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и расстреливал всех, кто встречался ему на пути. После этого он наложил на себя руки в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель более 20 людей и травмирование почти 60-ти - убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Как писал OBOZREVATEL, жители Керчи сообщили о том, что перед взрывом в местном колледже в здании были замечены вооруженные люди. Это означает, что "керченский стрелок" мог действовать не один.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Семенич Сем
Семенич Сем
https://www.obozrevatel.com/crime/krovavaya-bojnya-v-kerchi-zhurnalist-ukazal-na-sereznyie-nestyikovki.htm
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Kom Himi
Kom Himi
Да промыты мозги у московитов! Ничего не хотя́т видеть и слышать. Заняли позицию страуса. По рассказам очевидцев стреляли из автоматов стрелков было двое. После убийств главный подозреваемый выложил видео в котором говорил что это не но его там не было. После видео он как-то материализовался и сам застрелил себя в библиотеке. К вашему сведению заряд кортечи сносит голову напрочь. Из всего вышеперечисленного следует теракт дело рук ФСБ! Причин много начиная от отвлечения внимания от провалов Московии с томосом , неудачный пуск союза. Как вариант нужно накопить обстановку и затянуть гайки крымчанам из за того что Крым недоволен Россией и поговаривает о возвращении в Украину. П.с. при Украине не было анти террористических мероприятий и не было террористов. А при Московии с постаянно и учениями заборами и рамками металодетекторов появились террористы. Вся эта история похожа на взрыв домов в России когда поймали ФСБ с гексогеном.
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Doc I
Doc I
Рашка не может жить мирно. Постоянно что -то происходит. То танки стреляют в столице, то дома взрываются. то самолеты регулярно взрывают, то школы захватывают, то бойни там устраивают - и так будет всегда, ведь русские не хотят и не могут жить мирно - цель русского побыстрее сдохнуть
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