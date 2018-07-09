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"Кривляки": сбежавший из "ДНР" российский террорист-писатель выдал новую угрозу

2.4тЧитать новость на украинском

Российский писатель, который воюет на стороне террористов "ДНР", Захар Прилепин заявил, что еще "приедет с инспекцией в украинские СМИ", которые написали о его бегстве с поста "замкомандира батальона армии" "ДНР".

"В этом июле я ухожу с поста заместителя командира батальона. Оставаясь при этом советником главы "ДНР", куратором своего батальона, ну и заодно соведущим программы "Донецкий формат" и руководителем гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса. (Это я опережаю радость украинских СМИ, которые уже готовят сто пятьдесят тысячную новость про то, что "путинский террорист съехал с Донбасса" — я еще с инспекцией к вам в редакцию приду, кривляки)", — написал он в заявлении для одного из СМИ, которое контролируют террористы.

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Захар Прилепин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захар Прилепин заявлял, что Россия не даст Польше забрать западные области Украины, поскольку намерена сберечь целостность страны для "большого совместного будущего".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Захар Прилепин
Место
Украина
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Угу, уже пятый год козломордая падаль идет-идет, а дальше Марьинки так и не дошла
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