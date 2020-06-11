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11 июня • обновлено в 11:54
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Кремль может пойти на эскалацию из-за воды для Крыма – Куницын

  • В ситуации острой нехватки пресной воды в Крыму Россия может пойти на военную эскалацию

  • Украине следует готовиться к отражению возможных атак, не рассчитывая на помощь союзников

  • Примером непредсказуемых действий Кремля может служить история с островом Тузла

2.1т
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Украине следует быть готовой к тому, что Российская Федерация может прибегнуть к военной эскалации, чтобы обеспечить днепровской водой аннексированный Крым.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал экс-глава Совета министров АР Крым Сергей Куницын. "Лучше быть готовыми и не особо надеяться на то, что сейчас кто-то станет рядом с нами со штыками", – заметил он.

В этом контексте Куницын напомнил о непредсказуемых действиях РФ с островом Тузла.

"Кто мог спрогнозировать события на Тузле? Два президента – Леонид Кучма и Владимир Путин – встретились, разъехались, а на следующий день нам начали насыпать 4-километровую дамбу, и это продолжалось в течение месяца. Оставались сутки для того чтобы соединить дамбу с островом. Если бы не жесткая позиция президента, силовиков, крымской власти, пограничников, Вооруженных Сил, если бы мы не затопили 2 баржи ночью, неизвестно, чем бы это все закончилось", – напомнил он.

Президент РФ Владимир Путин в аннексированном Крыму

Президент РФ Владимир Путин в аннексированном Крыму

"После Тузлы я прекрасно понял, что ждать можно чего угодно", – резюмировал экс-чиновник.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сергей Куницын заявил о том, что в настоящее время в аннексированном Крыму исчерпаны все запасы пресной воды.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Аннексия Крыма Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Итоги
Персона
Сергей Куницын
Место
Украина
Тег
Крым без воды
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