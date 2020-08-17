Кравчук назвал последствия ввода миротворцев на Донбасс

Крачук признал, что миротворческая миссия может привести к "заморозке" войны в Донбассе.

Ввод миротворческой миссии на Донбасс может привести к "заморозке" войны.

Как сообщил в интервью "Сегодня" глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, сначала надо решить, кто будет в составе миротворческой миссии – ОБСЕ или ООН.

"Готовы ли они, готовы ли государства? Сколько это будет для государств стоить? Они выйдут на границу, или, как хочет Россия, на линию разграничения? Украина говорит о российско-украинской границе", – отметил он.

По словам Кравчука, сейчас столько вопросов, что трудно их обсуждать.

"Однако, хочу сказать вам искренне, что эта работа идет в разных направлениях. Мы имеем плюсы и минусы в этой работе, знаем, какие шаги надо делать, кто нас поддерживает, а кто нам мешает, знаем почему мешает и как обходить эти валуны, которые стоят на дороге. Но говорить об этом реально преждевременно", – добавил представитель Украины в ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что в случае неуспеваемости реализации Минских договоренностей для урегулирования ситуации на Донбассе Украина может вернуться к так называемому Плану Б. Он среди прочего предусматривает введение миротворческой миссии.

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