Матери пробили легкое, тело ребенка исчезло: в роддоме Энергодара разыгралась ужасная трагедия

Жуткая история произошла в Запорожской области. В роддоме Энергодара молодая женщина не выжила после кесарево сечения, а убитый горем отец уже два месяца не может похоронить крохотную дочь, тело которой бесследно исчезло. Врачи при этом путаются в показаниях.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Дочку хотели назвать Эмилией

Долгожданную дочку супруги Святослав и Елена Наумичевы хотели назвать Эмилией. Шесть лет пара была в браке и наконец-то произошло главное событие – у них появится ребенок. Святослав и Елена очень следили за здоровьем, с первых недель будущая мама посещала доктора. Единственное, Елене рекомендовали кесарево сечение из-за проблем со зрением, а в целом никаких отклонений у нее не было.

Трагедия произошла 10 марта, когда Лена вечером пошла на курсы английского. Там у нее вдруг отошли воды, хотя она была всего на восьмом месяце беременности. Ее срочно отвезли в акушерское отделение специализированной медико-санитарной части Энергодара. Именно там и начались беды семьи, закончившиеся ужасной трагедией.

Елена Наумичева Instagram Елены Наумичевой

"После хирургического вмешательства (кесарева сечения) врачей Курченко и Соколовой – ребенок мертворожденный, а у жены отказали почки. В тяжелом состоянии с родильного отделения ее перевезли в отделение реанимации и подключили к аппарату искусственного дыхания. Подключая к аппарату, пробили легкие, но врачи этот факт скрыли", – описывает ужасы энергодарской медицины Святослав, муж Елены.

Как делают статистику

Адвокат Любовь Цигиця говорит, что к врачам этой больницы очень много вопросов: "Во время операции Елене занесли инфекцию. У нее отказали почки. Когда ее срочно в тяжелом состоянии уже перевезли в Запорожье, в областную больницу, там обнаружили, что из-за сепсиса у нее загнила матка и ее пришлось удалять. Потом обнаружили, что пробито легкое. Постоянно приходилось делать гемодиализ, потому что не работали почки, их пытались запустить, но безуспешно. Бедная женщина перенесла четыре операции, но все равно умерла".

Об этой больнице давно ходит нехорошая слава. "Дело в том, что в Энергодаре заявляют, что за 16 лет у них нет смертей рожениц. Конечно, если женщин спасать увозят в Запорожье, где некоторые из них и умирают. Так в Энергодаре и будет хорошая статистика", – говорит Цигиця.

Викна

Тело забрал водитель, и оно исчезло

Однако после того, как 23 апреля Елена скончалась, началась детективная история. В морге не оказалось тела дочери, которое отец хотел похоронить вместе с супругой. Оно просто исчезло.

По словам адвоката, поскольку в Энергодаре нет патологоанатомического отделения для вскрытия детских тел, их везут в Запорожье. Так произошло и в этот раз.

"11 марта девочку отправили в Запорожье в 5-ю больницу, где провели вскрытие. А вот 12 или 13 марта (точно нам не сказали, поскольку это разглашение тайны) представитель медсанчасти забрал тело и справку о причинах смерти. Однако ни справка, ни само тело ребенка в морг Энергодара не доехали", – рассказывает адвокат.

Елена Наумичева Викна

От своих источников адвокат установила, что забирал тело некий водитель. "Мне рассказали, что сначала этот водитель говорил, что коробку с тельцем просто забыл в морге. Потом стал говорить, что не помнит куда его дел. Можете себе это представить?! Нам в самом этом морге говорят: "Вы что, издеваетесь? Как это забыл тело? Мы же знаем, сколько у нас тут находится тел. Он точно его забрал", – говорит адвокат.

Однако в морг Энергодара тело ребенка так и не поступило.

Куда делась справка

Еще более интересная история со справкой о причинах смерти ребенка, которая должна была уехать вместе с водителем и ребенком из морга, и которая тоже пропала.

По словам адвоката, старшая медсестра больницы оформила в ЗАГСе выписку о смерти ребенка, но без справки из морга она этого сделать не могла. Отцу, Святославу, выписку так на руки и не дали, он получил лишь корешок от справки о причинах смерти.

Валерий Курченко Викна

"Курченко его заверил, что все документы на похороны ребенка готовы, и когда вы решите, как будете хоронить, пойдете в морг и заберете тело девочки. Однако, когда умерла и супруга, Святослав приехал в морг забрать тело жены и дочки, однако ребенка там не оказалось. Там сказали, что ребенок к ним не поступал", – рассказывает адвокат.

Когда эта история стала известна, Курченко заявил убитому горем отцу, что поскольку он дочь долго не забирал, то ребенка кремировали, а потом от своих слов отказался. "У нас есть аудиозапись, где Курченко говорит, мол, Святослав, ты что не знаешь, что раз прошло две недели и ты ребенка не забрал то его кремируют? А потом заявил, что такого не говорил. Но в морге нет ни одной записи о том, что тело ребенка к ним поступило! Там нам говорят: "Какое бы маленькое тельце к нам не поступило, мы что идиоты, чтобы его не фиксировать? Нам ничего не поступало – ни тело, ни справка о причинах смерти". И теперь нужно спрашивать у Курченко – откуда у его старшей акушерки роддома появилась эта справка, на основании которой она оформила документ", – говорит адвокат.

Могли сдать на стволовые клетки

В самой больнице эту историю комментировать отказываются. Директор больницы Андрей Бредихин на своей странице заявил, что этот случай разберет специальная комиссия независимых экспертов, созданная департаментом охраны здоровья при Запорожской ОГА. Правда, комиссия начнет работу только после окончания карантина.

В полиции открыто два уголовных производства по статье за халатное отношение медиков к своим обязанностям, которые привели к смерти роженицы, и по статье за надругательство над трупом.

Правда адвокат семьи считает, что они никогда не узнают куда же на самом деле дели тело маленькой девочки. "Моя версия – малышку могли по пути в Энергодар завезти в частную клинику и сдать на стволовые клетки. Но есть и другая маловероятная версия, хотя тоже имеет право на существование. Мне звонила очень известная гинеколог. Дело в том, что тельце девочки показывали бабушке, оно не имело признаков жизни. А врач говорит, откуда вы знаете, что это тельце именно ваше? Как говорится, нету тела, нету дела", – предполагает адвокат.

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