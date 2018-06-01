Конюшня: в сети показали аварийные условия работы копов в Чернигове

В Чернигове полицейские работают в аварийном здании, которое ранее было конюшней.

Ужасные условия, с которыми приходится мириться местным копам, показали в сюжете на телеканале ICTV.

Здание покрыто трещинами, на потолке, полу, стенах. Их замазывают цементным раствором, но надолго это не спасет. Чтобы мебель держалась на кривом полу более-менее ровно, подкладывают деревянные брусья. Чтобы не оказаться под завалами, ситуацию контролируют с помощью маячков.

Журналисты выяснили, что дом построили 113 лет назад, там была конюшня. После Второй мировой войны достроили несколько этажей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Виннице полицейские забрались в машину и избили человека, находящегося в ней, за звуковой сигнал.