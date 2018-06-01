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Контрразведчик Герман: Луценко ответил подозреваемому в организации покушения на Бабченко

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опроверг слова подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа о его сотрудничестве с украинской контрразведкой.

"Не был он никаким сотрудником, это очевидно. Конечно, мы это проверили еще до того, как произошло вчерашнее судебное заседание", – сообщил в эфире "Радио НВ", передает "112".

Напомним, на заседания Шевченковского районного суда Киева Герман заявил, что на самом деле не готовил покушение на Бабченко, а принимал участие в спецоперации Службы внешней разведки Украины по выявлению каналов финансирования российских диверсантов.

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Вечером, 31 мая его арестовали на два месяца без права внесения залога. 1 мая стало известно, что сотрудники СБУ провели у Германа обыски и изъяли телефон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Луценко рассказал о "черном списке" из 47 жертв, которых планировали устранить в Украине.

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Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персоны
Юрий ЛуценкоБорис ГерманАркадий Бабченко
Место
Украина
Объект
Генеральная прокуратура Украины
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