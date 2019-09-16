Перемирие не работает: командующий ООС заявил о срыве режима тишины "Л/ДНР"

Командующий Операции Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил о том, что "хлебное" перемирие абсолютно не соблюдается российскими оккупантами. Некоторый положительный эффект оно имело только в первые дни после объявления.

Об этом он заявил во время встречи с новым министром обороны Украины Андреем Загороднюком и начальником Генерального штаба Украины генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком, сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

Загороднюк, Кравченко и Хомчак Facebook штаба ООС

"В первые дни количество вражеских обстрелов действительно уменьшилось почти в два раза. Однако уже в августе мы начали фиксировать постепенное увеличение количества вражеских обстрелов наших позиций за сутки, в отдельных случаях – до двадцати и более. В целом со времени объявления "хлебного" перемирия враг обстреливал наши позиции более полутысячи раз, из них восемьдесят – из запрещенного Минскими соглашениями оружия", – отметил Кравченко.

Также он добавил, что многочисленные факты нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск свидетельствуют об их провокационном характере и попытках вызвать ответный огонь.

"Их цель – нанести максимальное поражение личному составу подразделений ООС и любой ценой вызвать огонь, чтобы через пророссийские СМИ обвинить нас в несоблюдении Минских соглашений. Мы свое слово держим", – подчеркнул командующий ОС.

Визит Загороднюка и Хомчака в зону ООС Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский воин был ранен в результате вражеского обстрела ВСУ на Донбассе 16 сентября. С начала суток вооруженные формирования России и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня.

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