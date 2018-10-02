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Кого Россия поставит главарем ''Л/ДНР'': озвучен прогноз

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Новым главарем "Л/ДНР" станет сотрудник ФСБ Российской Федерации. Это укладывается в последовательную "ихтамнет-политику" России по отношению к оккупированным территориям.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт-международник Александр Мусиенко. По его словам, зачистка верхушки боевиков выгодна России, которая предпочитает сохранять на Донбассе ситуацию контролируемого хаоса.

"Так что это будет если не открытый, не кадровый сотрудник, то завербованный. Который будет выполнять абсолютно все указания и разнарядки, спущенные ему из Кремля по линии ФСБ или ГРУ", - заверил Мусиенко.

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Он считает, что таким образом Кремль пытается легитимизировать "власть" на Донбассе, чтобы сказать: " Вот - это полноценный представитель оккупированных территорий, избранный народом, а значит, договаривайтесь в том числе и с ними о миротворцах, а значит ведите переговоры с ними в Минске".

"Россия в этом плане ведет свою последовательную политику, говоря: "Мы не влияем на главарей так называемых "Л/ДНР", это все их дела, это внутренний конфликт в Украине, Россия здесь ни при чем, и да, посмотрите - они же проводят у себя выборы, они стараются выбрать себе власть, а мы никого не назначаем". То есть Россия хочет умыть руки", - пояснил эксперт.

И это, уточнил Мусиенко, несмотря на то, что и Украина, и весь мир знают, что именно Россия является агрессором, и она осуществляет непосредственное влияние на эти территории. Но РФ упорно продолжает крутить эту пластинку: "Мы тут ни при чем, пусть сами себе выберут власть".

"Кстати, я не увидел в этом ничего удивительного. Это нормальная и последовательная политика "ихтамнетов", - подытожил он.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал модель работы миротворческой миссии на Донбассе.

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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Интересно,то станет главарем украины в 2019?
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