В Киеве во время спецоперации обезвредили террориста, который захватил заложницу в БЦ "Леонардо".

Как сообщили телеграмм-каналы, во время спецоперации внутрь помещение зашли сотрудники подразделения "Альфа" и задержали злоумышленника.

Судя по трансляции телеканалов с места событий, киевский террорист и правда задержан. Всё произошло очень быстро.

Момент захвата террориста

"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение", – написал советник главы МВД Антон Геращенко.

Киевского террориста захватили

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