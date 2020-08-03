Киевского террориста захватили
В Киеве во время спецоперации обезвредили террориста, который захватил заложницу в БЦ "Леонардо".
Как сообщили телеграмм-каналы, во время спецоперации внутрь помещение зашли сотрудники подразделения "Альфа" и задержали злоумышленника.
Судя по трансляции телеканалов с места событий, киевский террорист и правда задержан. Всё произошло очень быстро.
Момент захвата террориста
"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение", – написал советник главы МВД Антон Геращенко.
Киевского террориста захватили
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