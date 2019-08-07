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"Киев развернул армию под Мариуполем": в "ДНР" случилась истерика после убийства ВСУшников

5.6т Читать материал на украинском

В "ДНР" забили тревогу из-за страха наступления ВСУ на Мариупольском направлении после убийства террористами четырех украинских воинов на Донбассе.

Информацию о "приведение в высшие степени боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва ВСУ на Мариупольском направлении" обнародовал на своей странице в Telegram представитель "Народной милиции "ДНР" Даниил Безсонов.

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Он заявил о выходе на огневые позиции 152-мм и 122-мм артиллерийских установок 406-й артиллерийской бригады ВМС в районах н.п. Терновое, Кирово, Андреевка.

"Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись на передовые позиции и развернулись в боевые порядки", – заистерил оккупант.

Также он испугался "поднятых по тревоге в Мариуполе полка "Азов" и подразделения 56-й мотопехотной бригады.

Заявление "милиции "ДНР" было сделано на фоне обострения ситуации на Донбассе, несмотря на перемирие, и подлых обстрелов оккупантов. Как показывает практика, такие информационные "бомбы" представители террористических организаций запускают перед началом обстрелов населенных пунктов, чтобы переложить ответственность на ВСУ.

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Иллюстрация

Капитал

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе, подло обстреляв ВСУ.

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Темы
Война на Донбассе Перемирие на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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CARGO 100
CARGO 100
Ну на фото они все "красавцы", в чичах, при парашутах, летаки ваши арабы добивают, они хоть раз десантировались, эти "десантники"? Понты одни.
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