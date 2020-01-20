Несокрушимая сотня! Украинцы вспомнили всех погибших в ДАП киборгов. Фото и имена героев

В понедельник, 20 января, когда чтят память героев, защищавших в 2014 году Донецкий аэропорт, в сети вспомнили имена всех 100 киборгов, которые пали в бою или пропали без вести.

Фото военных опубликовал портал "Новинарня" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Всего в течение 2014 году на территории ДАПа, во время его обороны или принимая участие в прорыве, погибло 35 бойцов, из них 3 – добровольца "Правого сектора".

Украинцы вспомнили всех погибших в ДАП киборгов

Потери за январь 2015:

погибших (умерших от ранений) на территории ДАПа, а также во время рейдов, с 1 по 19 января – 10 военнослужащих;

погибли в результате подрыва нового терминала ДАПа 20 января – 24 военнослужащих;

погибли при попытке прорыва на помощь защитникам нового терминала ДАПа – 26 военнослужащих;

убит в плену – 1;

продолжается идентификация ДНК по имеющимся остаткам – 1 (официально считается пропавшим без вести);

вероятно, погибли, но остатки не найдены – 3 (официально считаются пропавшими без вести); согласно имеющимся данным, перешел на сторону врага – 1 (официально считается пропавшим без вести).

Итого: 96 подтвержденных погибших (в т.ч. 5 Героев Украины), 1 – продолжается ДНК-идентификация, 4 – пропавших без вести (из них один, вероятно, предатель).

Первым погибшим стал солдат 72 омбр Александр Якубенко из Сквиры Киевской области. Он пал 10 июля вследствие обстрела старого терминала с танка. Последним - солдат-киевлянин, пулеметчик 90-го батальона 81-й десантно-штурмовой бригады Игорь Брановицкий "Натрий". В плену несокрушимого Героя Украины уже 21 января расстрелял боевик Арсений Павлов "Моторола".

Погибшие киборги Новинарня

Погибшие киборги Новинарня

Погибшие киборги Новинарня

Погибшие киборги Новинарня

Погибшие киборги Новинарня

Погибшие киборги Новинарня

Погибшие киборги Новинарня

Погибшие защитники Донецкого аэропорта

1. Якубенко Александр Валерьевич

Солдат, 72-я отдельная механизированная бригада

Родился 13 марта 1975, Сквира, Киевская область

Погиб 10 июля 2014

2. Григоренко Дмитрий Андреевич

Младший сержант, 72-я отдельная механизированная бригада

Родился 14 октября 1992, Фастов, Киевская область

Умер 17 июля 2014 от ран, которые получил во время минометного обстрела 12 июля 2014

3. Кулыгин Олег Борисович

Капитан, начальник инженерной службы полка, 3-й отдельный полк специального назначения

Родился 6 августа 1971 в г. Александрия., Кировоградская область

Погиб 14 сентября 2014

4. Подолянчук Евгений Петрович

Старший лейтенант, командир группы, 3-й отдельный полк специального назначения

Родился 4 июля 1991 в г. Черкассы

Погиб 14 сентября 2014

5. Колодий Сергей Владимирович

Капитан, командир роты, 93-я отдельная механизированная бригада.

Родился 4 февраля 1981 в г. Харьков

Погиб 28 сентября 2014

6. Соколовский Денис Михайлович

Старший солдат, механик-водитель, 17-я отдельная танковая бригада

Родился 26 июля 1983 в с. Лозоватка, Криворожский район, Днепропетровская область

Погиб 28 сентября 2014

7. Белый Денис Анатольевич

Старший солдат, стрелок, 79-я отдельная аэромобильная бригада

Родился 24 мая 1992 в пгт Горностаевка, Херсонская область

Погиб 28 сентября 2014

8. Метель Александр Игоревич

Солдат, водитель, 79-я отдельная аэромобильная бригада.

Родился 15 декабря 1992 в с. Каменная Балка, Первомайский район, Николаевская область

Погиб 28 сентября 2014

9. Златьев Сергей Анатольевич

Сержант, главный сержант – командир отделения, 79-я отдельная аэромобильная бригада

Родился 25 мая 1991 в г. Одесса

Погиб 28 сентября 2014

10. Пивоваров Александр Сергеевич

Солдат, стрелок – помощник гранатометчика, 79-я отдельная аэромобильная бригада

Родился 8 сентября 1988 в пгт. Кушугум, Запорожский район, Запорожская область

Погиб 28 сентября 2014

11. Соколачко Юрий Иванович

Солдат, номер расчета, 79-я отдельная аэромобильная бригада

Родился 29 июня 1971 в с. Ластовки, Кобринский район, Брестская область, Беларусь

Погиб 28 сентября 2014

12. Тищик Алексей Александрович

Лейтенант, командир взвода, 79-я отдельная аэромобильная бригада

Родился 6 октября 1984 в пгт Широкое, Днепропетровская область

Погиб 28 сентября 2014

13. Хроненко Анатолий Петрович

Солдат, стрелок – помощник гранатометчика, 79-я отдельная аэромобильная бригада.

Родился 2 июня 1968 в г. Николаев

Погиб 28 сентября 2014

14. Андреев Сергей Владимирович

Доброволец, Добровольческий Украинский корпус "Правый сектор"

Родился 5 ноября 1983 в г. Днепр

Погиб 3 октября 2014

15. Горбенко Святослав Сергеевич

Доброволец (младший лейтенант запаса), Добровольческий Украинский корпус "Правый сектор"

Родился 26 декабря 1994 в г. Полтава

Погиб 3 октября 2014

16. Хруль Александр Григорьевич

Старший солдат, стрелок, 3-й отдельный полк специального назначения

Родился 30 августа 1992 в с. Ганновка, Петровский район, Кировоградская область

Погиб 3 октября 2014

17. Шешеня Вадим Валерьевич

Солдат, стрелок, 3-й отдельный полк специального назначения

Родился 10 марта 1984 в г. Надым, Тюменская область, РСФСР

Погиб 3 октября 2014

18. Литвинов Иван Александрович

Капитан, командир взвода, 3-й отдельный полк специального назначения

Родился 7 марта 1975 в г. Краматорск, Донецкая область

Погиб 3 октября 2014

19. Петух Евгений Алексеевич

Подполковник (посмертно), старший офицер отделения по работе с личным составом, 79-я отдельная аэромобильная бригада

Родился 2 декабря 1972 в г. Золотоноша, Черкасская область

Погиб 4 октября 2014

20. Костюченко Юрий Николаевич

Младший сержант, командир танка, 1-я отдельная танковая бригада

Родился 17 августа 1977 в с. Займище, Сновский район, Черниговская область

Погиб 4 октября 2014

21. Кривонос Станислав Григорьевич

Младший сержант, механик-водитель, 1-я отдельная танковая бригада.

Родился 27 июня 1979 в с. Ивангород, Ичнянский район, Черниговская область

Погиб 4 октября 2014

22. Кунденко Владимир Иванович

Сержант, командир танка, 1-я отдельная танковая бригада

Родился 26 июля 1980 в с. Красный Колядин, Талалаевский район, Черниговская

область

Погиб 15 октября 2014

23. Титарчук Владимир Иванович

Капитан, командир взвода, 1-я отдельная танковая бригада

Родился 8 августа 1968 в с. Парипсы, Попельнянский район, Житомирская

область

Умер 17 октября 2014 от ранений, полученных 15 октября

24. Ковальчук Виктор Сергеевич

Старший сержант, главный сержант – командир отделения, 79-я отдельная аэромобильная

бригада

Родился 28 апреля 1984 в с. Дубовка, Каховский район, Херсонская область

Погиб 31 октября 2014

25. Голь Юрий Анатольевич

Сержант, водитель – номер расчета, 79-я отдельная аэромобильная бригада

Родился 2 апреля 1982 в с. Пролетарка, Олешковской (Каховский) район, Херсонская область

Погиб 6 ноября 2014

26. Табала Сергей Александрович

Доброволец, Добровольческий Украинский корпус "Правый сектор"

Родился 16 декабря 1995 в г. Лебедин, Сумская область

Погиб 6 ноября 2014

27. Колесников Павел Александрович

Полковник (посмертно), заместитель военного комиссара, Николаевский областной военный комиссариат (командир взвода 79 оабр)

Родился 8 апреля 1975 в г.. Могилев-Подольский, Винницкая область

Погиб 7 ноября 2014

28. Баранов-Орел Сергей Анатольевич

Солдат, снайпер, 79-я отдельная аэромобильная бригада

Родился 28 декабря 1983 в пгт Клесов, Сарненский район, Ровенская область

Погиб 8 ноября 2014

29. Здебский Богдан Богданович

Солдат, снайпер, 79-я отдельная аэромобильная бригада.

Родился 11 мая 1991 в с. Розвадов, Николаевский район, Львовская область

Погиб 8 ноября 2014

30. Иванцов Сергей Владимирович

Старший прапорщик, главный старшина батальона, 79-я отдельная аэромобильная

бригада

Родился 27 августа 1977 в с. Пересадовка, Октябрьский район, Николаевская

область

Погиб 8 ноября 2014

31. Полянский Илья Анатольевич

Солдат, наводчик-оператор, 74-й отдельный разведывательный батальон

Родился 20 января 1975 в г. Днепр

Погиб 18 ноября 2014

32. Нетребко Олег Владимирович

Солдат, гранатометчик, 93-я отдельная механизированная бригада

Родился 15 июля 1984 в г. Новая Одесса, Николаевская область

Погиб 29 ноября 2014

33. Горбань Андрей Викторович

Младший сержант, командир отделения, 79-я отдельная аэромобильная бригада

Родился 24 января 1993 в с. Николаевка, Казанковский район, Николаевская

область

Погиб 29 ноября 2014

34. Шолодько Игорь Васильевич

Солдат, разведчик-снайпер, 74-й отдельный разведывательный батальон

Родился 10 октября 1965 в пгт Черняхов, Житомирская область

Погиб 30 ноября 2014

35. Терещенко Андрей Сергеевич

Солдат, водитель, 95-я отдельная аэромобильная бригада

Родился 23 июня 1991 в г. Черкассы

Умер 2 декабря 2014 от тяжелого ранения головы, полученного при обстреле накануне

36. Подфедько Любомир Сергеевич

Солдат, гранатометчик, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Родился 29 июля 1987 в с. Демня, Николаевский район, Львовская область

Погиб 1 января 2015

37. Римар Игорь Николаевич

Старший солдат, стрелок – номер расчета, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Родился 16 апреля 1987 в с. Трибуховцы, Бучацкий район, Тернопольская область

Умер 27 января 2015 от тяжелых ранений, полученных во время минометного обстрела 9 января

38. Касьянов Сергей Алексеевич

Солдат, разведчик, 74-й отдельный разведывательный батальон

Родился 8 октября 1995 в г. Никополь, Днепропетровская область

Погиб 15 января 2015

39. Остапенко Владислав Станиславович

Солдат, 93-я отдельная механизированная бригада

Родился 15 ноября 1963 в г. Никополь, Днепропетровская область

Погиб 16 января 2015

40. Трух Владимир Владимирович

Солдат, водитель-радиотелефонист, 81-я отдельная аэромобильная бригада, 122-й отдельный

аэромобильный батальон

Родился 14 июля 1992 в с. Жабинцы, Гусятинский район, Тернопольская область

Погиб 17 января 2015

41. Нагорняк Виталий Владимирович

Старший сержант, командир отделения, 93-я отдельная механизированная бригада

Родился 22 февраля 1970 в г. Каменское, Днепропетровская область

Погиб 17 января 2015

42. Лысенко Вячеслав Алексеевич

Младший сержант, заместитель командира взвода, 93-я отдельная механизированная бригада

Родился 26 октября 1976 в г. Смела, Черкасской область

Погиб 17 января 2015

43. Кушнир Юрий Иванович

Солдат, наводчик, 81-я отдельная аэромобильная бригада, 122-й отдельный аэромобильный батальон

Родился 6 мая 1978 в с. Капловка, Хотинский район, Черновицкая область

Погиб 18 января 2015

44. Панченко Алексей Анатольевич

Солдат, стрелок – номер расчета, 81-я отдельная аэромобильная бригада, 90-й отдельный аэромобильный батальон

Родился 23 сентября 1974 в г. Черкассы

Погиб 19 января 2015

45. Мусиенко Олег Петрович

Солдат, гранатометчик, 81-я отдельная аэромобильная бригада, 90-й отдельный аэромобильный батальон

Родился 19 марта 1971 в г. Киев

Погиб 19 января 2015

46. Доценко Анатолий Игоревич

Солдат, разведчик, 81-я отдельная аэромобильная бригада (отдельная разведывательная рота)

Родился 11 января 1982 в г. Арциз, Одесская область

Погиб 20 января 2015

47. Евдокименко Иван Николаевич

Солдат, разведчик, 81-я отдельная аэромобильная бригада (отдельная разведывательная рота)

Родился 23 июля 1992 в г. Шостка, Сумская область

Погиб 20 января 2015

48. Мельник Вячеслав Александрович

Солдат, стрелок-зенитчик, 81-я отдельная аэромобильная бригада

Родился 11 декабря 1988 в с. Северный, Усть-Янский район, Якутия, РСФСР

Погиб 20 января 2015

49. Миронюк Андрей Николаевич

Солдат, разведчик, 81-я отдельная аэромобильная бригада (отдельная разведывательная рота)

Родился 12 июля 1975 в г. Умань, Черкасская область

Погиб 20 января 2015

50. Пытель Александр Владимирович

Солдат, разведчик, 81-я отдельная аэромобильная бригада

Родился 30 марта 1983 в с. Хмелище, Бердичевский район, Житомирская область

Погиб 20 января 2015

51. Черныш Олег Сергеевич

Младший сержант, разведчик-снайпер, 81-я отдельная аэромобильная бригада

Родился 24 сентября 1984 в г. Житомир

Погиб 20 января 2015

52. Петухов Дмитрий Юрьевич

Старший солдат, старший сапер, 79-я отдельная аэромобильная бригада

Родился 15 сентября 1992 в г. Николаев

Погиб 20 января 2015

53. Кожурин Виктор Владимирович

Солдат, старший сапер, 79-я отдельная аэромобильная бригада

Родился 21 декабря 1991 в г. Болград, Одесская область

Погиб 20 января 2015

54. Марковский Владимир Геннадьевич

Капитан, командир роты, 95-я отдельная аэромобильная бригада

Родился 11 июня 1988 в с. Улашановка, Славутский район, Хмельницкая область

Погиб 20 января 2015

55. Демьяненко Александр Александрович

Старший солдат, стрелок – помощник гранатометчика, 95-я отдельная аэромобильная бригада

Родился 22 июня 1990 в пгт Мирополь, Романовский район, Житомирская область

Погиб 20 января 2015

56. Ремишевский Виталий Валентинович

Солдат, 95-я отдельная аэромобильная бригада

Родился 17 июля 1974 в с. Голосков, Каменец-Подольский, Хмельницкая область

Погиб 20 января 2015

Официально признан погибшим Вооруженными силами Украины. В то же время тело не

найдено (по показаниям очевидцев – разорван на части, которые эвакуировать не удалось).

Вместе с телами Марковского и Атаманчука удалось эвакуировать лишь руку, вероятно принадлежала Ремишевскому. Эта рука похоронена как отдельный неидентифицированый погибший на Краснопольском кладбище г. Днепр (погибший № СМЕ 190)

57. Чупилко Анатолий Михайлович

Младший сержант, заместитель командира взвода, 90-й отдельный аэромобильный батальон 81-й отдельной аэромобильной бригады

Родился 27 сентября 1974 в г. Канев, Черкасская область

Погиб 20 января 2015

58. Буйлук Анатолий Андреевич

Сержант, 81-я отдельная аэромобильная бригада, 90-й отдельный аэромобильный батальон

родился 27 сентября 1981 в с. Кацмазов, Жмеринский район, Винницкая область

Погиб 20 января 2015

59. Франишин Дмитрий Юрьевич

Солдат, 81-я отдельная аэромобильная бригада, 90-й отдельный аэромобильный батальон

Родился 8 ноября 1982 в с. Стадница, Винницкий район, Винницкая область

Погиб 20 января 2015

60. Зулинський Сергей Николаевич

Младший сержант, 81-я отдельная аэромобильная бригада, 90-й отдельный аэромобильный батальон

Родился 7 апреля 1987 в г. Винница

Погиб 20 января 2015

61. Шевчук Леонид Владимирович

Солдат, 81-я отдельная аэромобильная бригада, 90-й отдельный аэромобильный батальон

Родился 13 апреля 1985 в г. Винница

Погиб 20 января 2015

62. Загуба Владимир Николаевич

Старшина, 81-я отдельная аэромобильная бригада, 90-й отдельный аэромобильный батальон

Родился 15 июня 1971 в с. Новоселица, Чигиринский район, Черкасская область

Погиб 20 января 2015

63. Кравченко Павел Станиславович

Солдат, 57-я отдельная мотопехотная бригада

Родился 27 декабря 1984 в пгт Димитрово, Александрийская городской совет, Кировоградская область

Погиб 20 января 2015

64. Алексейчук Владислав Владимирович

Младший сержант, наводчик, 81-я отдельная аэромобильная бригада, 90-й отдельный аэромобильный батальон

Родился 18 июля 1977 в г. Умань, Черкасская область

Погиб 20 января 2015

65. Пуговица Дмитрий Васильевич

Солдат, мастер – номер расчета, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Родился 17 октября 1989 в г. Белз, Сокальский район, Львовская область

Погиб 20 января 2015

66. Марченко Алексей Владимирович

Сержант, главный сержант – командир отделения, 81-я отдельная аэромобильная бригада, 90-й отдельный аэромобильный батальон

Родился 15 августа 1975 в г. Киев

Погиб 20 января 2015

67. Савчук Петр Васильевич

Солдат, номер расчета, 81-я отдельная аэромобильная бригада, 122-й отдельный аэромобильный батальон

Родился 19 ноября 1991 в г. Червоноград, Львовская область

Погиб 20 января 2015

68. Самак Николай Николаевич

Солдат, командир отделения, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Родился 15 марта 1992 в с. Баня-Березов, Косовский район, Ивано-Франковская область

Погиб 20 января 2015

69. Лизвинський Валерий Иванович

Капитан, помощник командира батальона по оперативному обеспечению, 81-я отдельная аэромобильная бригада, 122-й отдельный аэромобильный батальон

Родился 26 апреля 1966 в г. Каменец-Подольський, Хмельницкая область

Погиб 20 января 2015

70. Григорьев Василий Леонидович

Солдат, 81-я отдельная аэромобильная бригада, 90-й отдельный аэромобильный батальон

Родился 6 ноября 1983 в с.Нижнее, Деражнянский район, Хмельницкая область

Погиб 20 января 2015

71. Яцына Евгений Викторович

Старший солдат, стрелок-помощник гранатометчика, 81-я отдельная аэромобильная бригада, 90-й отдельный аэромобильный батальон

Родился 25 января 1989 в г. Киев

Погиб 20 января 2015

72. Зиныч Игорь Викторович

Младший сержант, медик, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Родился 6 сентября 1989 в с. Коротчаево, Ямало-Ненецкий автономный округ, РСФСР

Погиб 20 января 2015

73. Гаврилюк Андрей Петрович

Старший сержант, 81-я отдельная аэромобильная бригада, 90-й отдельный аэромобильный батальон

Родился 3 февраля 1980 в г. Киев

Погиб 20 января 2015

74. Полицяк Петр Петрович

Солдат, замкомвзвода, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Родился 5 июля 1992 в с. Борбин, Млиновский район, Ровенская область

Погиб 20 января 2015

75. Дацюк Юрий Анатольевич

Солдат, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Родился 27 января 1987 в с. Глинск, Здолбуновский район, Ровенская область

Погиб 20 января 2015

76. Витишин Иван Васильевич

Старший сержант, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Родился 14 сентября 1976 в с. Большая Лука, Тернопольский район, Тернопольская область

Погиб 20 января 2015

77. Присяжнюк Руслан Анатольевич

Солдат, наводчик (пулеметчик), 90-й отдельный десантный штурмовой батальон "Житомир", 81-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Родился 8 июня 1988 в с. Буцни, Летичевский район, Хмельницкая область

Погиб 20 января 2015

78. Бузник Владимир Петрович

Солдат, стрелок, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Родился 28 июля 1988 в с. Большой Кучуров, Сторожинецкий район, Черновицкая область

Погиб 20 января 2015

79. Козак Владимир Николаевич

Старший солдат, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Родился 12 апреля 1968 в с. Малая Антоновка, Белоцерковский район, Киевская область

Погиб 20 января 2015

80. Грицан Андрей Владимирович

Солдат, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

родился 6 сентября 1991 в с. Большие Дедушичи, Стрыйский район, Львовская область

Погиб 20 января 2015

81. Коношенко Руслан Сергеевич

Старший солдат, номер расчета, 81-я отдельная аэромобильная бригада - 90-й отдельный аэромобильный батальон

Родился 23 февраля 1983 в г. Каменец-Подольский, Хмельницкая область

Погиб 20 января 2015

82. Ищенко Сергей Михайлович

Солдат, 74-й отдельный разведывательный батальон

Родился 22 декабря 1975 в г. Раздольная, Одесская область

Погиб 20 января 2015

83. Опанасенко Валентин Леонидович

Солдат, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Родился 1 октября 1986 в пгт Немешаево, Бородянский район, Киевская область

Погиб 20 января 2015

84. Демчук Вадим Владимирович

Сержант, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Родился 27 сентября 1975 в г. Нововолынск, Волынская область

Погиб 20 января 2015

85. Олефир Александр Павлович

Старший солдат, 93-я отдельная механизированная бригада

Родился 30 сентября 1992 в с. Липовец, Кагарлицкий район, Киевская область

Погиб 20 января 2015

86. Зубков Иван Иванович

Старший лейтенант, командир роты огневой поддержки, 81-я отдельная аэромобильная бригада, 90-й отдельный аэромобильный батальон

Родился 1 ноября 1973 в г. Деражня, Хмельницкая область

Погиб 20 января 2015

87. Осаулко Юрий Леонидович

Старшина роты огневой поддержки, 90-й отдельный десантный штурмовой батальон "Житомир", 81-я десантно-штурмовая бригада

Родился 17 февраля 1981 в с. Самгородок, Казатинский район, Винницкая область

Погиб 20 января 2015

88. Байненков Борис Михайлович

Капитан, командир взвода, 80-я отдельная десантная бригада

Родился 10 апреля 1963 в с. Костров, Солнечногорский район, Московская область, РСФСР

Погиб 20 января 2015

89. Скляров Дмитрий Сергеевич

Младший сержант, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Родился 27 июля 1983 в с. Уладовка, Литинский район, Винницкая область

Погиб 20 января 2015

90. Грошев Александр Иванович

Солдат, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Родился 27 ноября 1984, г. Главное, Шацкий район, Волынская область

Погиб 20 января 2015

91. Куприянов Андрей Александрович

Солдат, 93-я отдельная аэромобильная бригада

Родился 20 мая 1978 в с. Новая Збурьевка, Голопристанский район, Херсонская область.

Погиб 20 января 2015

92. Марченко Иван Николаевич

Солдат, 81-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Родился 16 ноября 1984 в с. Светильня, Броварской район, Киевская область

Погиб 20 января 2015

93. Кондратюк Александр Иванович

Старший лейтенант медицинской службы, начальник медицинской службы, 81-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 90-й отдельный аэромобильный батальон

Родился 4 июля 1982 в г. Шпола, Черкасская область

Погиб 20 января 2015

94. Боднарюк Александр Васильевич

Младший сержант, водитель, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Родился 14 сентября 1979 в с. Пригородок, Хотинский район, Черновицкая область

Погиб 20 января 2015

95. Гасюк Виталий Аркадьевич

Солдат, стрелок – помощник гранатометчика, 81-я десантно-штурмовая бригада, 90-й отдельный аэромобильный батальон "Житомир"

Родился 6 декабря 1983 в г. Барановка, Житомирская область

Погиб 20 января 2015

96. Брановицкая Игорь Евгеньевич

Солдат, 81-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 90-й отдельный аэромобильный батальон "Житомир"

Родился 25 апреля 1976 в г. Киев

Погиб 21 января 2015

Новинарня

Считаются пропавшими без вести

97. Бондарь Александр Владимирович

Старший солдат, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Продолжается идентификация ДНК

98. Ковалев Юрий Анатольевич

Солдат, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

99. Кравчук Александр Михайлович

Солдат, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

100. Степанишин Валерий Витальевич

Солдат, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командир киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт, боевой генерал Вооруженных сил Украины Олег Микац поделился воспоминаниями о событиях 2014 года.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!