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30 декабря • обновлено в 12:18
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Каждый день – 5 жертв: всплыла жуткая статистика по пожарам в Украине. Видео

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В Украине в среднем каждые пять минут возникает пожар и ежедневно в огне гибнет около 5 человек.

Видео и статистику показала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в течение 2019 года в стране зафиксировали 97 337 пожаров (по состоянию на 29 декабря), из них треть – в жилом секторе. По данным спасателей, каждые пять минут в Украине вспыхивает новый пожар.

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Всплыла жуткая статистика по пожарам в Украине

Всплыла жуткая статистика по пожарам в Украине

Цензор.НЕТ

С начала года в огне погибли 1766 человек, то есть в среднем – пятеро в день. Еще 1434 получили травмы, а 1942 человека удалось спасти из огня. Кроме того, было уничтожено почти 68 тысяч взрывоопасных предметов.

Всего в различных ЧП удалось спасти более 2500 человеческих жизней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что c начала 2019 года в Украине произошло более тысячи ДТП из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
пожар
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