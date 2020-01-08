Катастрофа самолета МАУ в Тегеране: в МИД Украины официально прокомментировали ЧП

На месте крушения самолета МАУ сообщением Тегеран – Киев присутствуют представительстви украинского посольства в Иране, включая главу ведомства, а также консул. Они активно сотрудничают с местными иранскими службами для установления списка погибших.

Об этом в ходе пресс-брифинга 8 января заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В таких катастрофах больших первый вопрос – идентификация и поиск тел. И одновременно установление причин трагедии. Мы будем ждать, оперативно обо всем информировать", – сказал дипломат.

Также он отметил, что пока данные, которые появляются в СМИ об авиакатастрофе, очень противоречивые и большинство из них пока не подтвердились.

В Иране разбился украинский самолет

"Поэтому ждем информацию от посольства, других органов, после этого будем сообщать. Любые выводы (преждевременные. – Ред.) о причинах катастрофы могут иметь негативные последствия. Поэтому пока ничего официально не будет озвучиваться", – подчеркнул Коваленко, добавив, что оперативная информация будет озвучиваться по мере ее поступления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

В сети опубликовали видео падения украинского самолета Boeing 737.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!