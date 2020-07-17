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Катастрофа МН17: в ОГП рассказали, как Россия срывала расследование

Глеб Иванов
Расследования
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Место падения МН17, сбитого над Донбассом

Катастрофа МН17: в ОГП рассказали, как Россия срывала расследование. ВВС

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов рассказал, что Россия практически не сотрудничала с Нидердандами относительно катастрофы Boeing 777 рейса МН 17, который российские террористы сбили на Донбассе в 2014 году.

В интервью "Фактам" он привел два примера нарушения Россией ее обязательств в рамках Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Так, в 2018 году прокуратура Нидерландов направила в РФ запрос: установить местонахождение "Бука", из которого сбили МН-17, и предоставить фамилии членов экипажа. После этого Минобороны РФ провело пресс-конференцию, где они заявили, что фото "Бука", передвигающего по украинской неподконтрольной территории накануне трагедии, якобы были подделаны.

"Через месяц Нидерланды получили официальное письмо россиян: снимки подделаны, доказательств пребывания установки на востоке Украины нет, поэтому, по их мнению, нет и оснований для получения ответа на вопрос о месте нахождения "Бука" во время трагедии", – рассказал Мамедов.

По его словам, тогда следствие провело основательную верификацию фото- и видеоматериалов – дополнительная криминалистическая проверка не выявила следов манипуляций.

Кроме того, как рассказал Мамедов, Нидерланды в конце прошлой недели подали иск в ЕСПЧ против России по катастрофе MH17, в котором говорится о нарушении трех статей Европейской Конвенции по правам человека – 2-й, 3-й и 13-й. 13-ая статья говорит о том, что уровень сотрудничества РФ в расследовании был ненадлежащим, что противоречит ее обязательствам в рамках Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Ранее ЕСПЧ получал иски против РФ, но не от государства, а от частных лиц – родственников погибших во время катастрофы, подытожил Мамедов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал заявление по поводу шестой годовщины сбивания российскими террористами малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе.

УкраинаНа Донбассе сбит Boeing-777Офис генерального прокурора Украины
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