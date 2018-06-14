Катастрофа Ил-76 в Луганске: украинским генералам предрекли новые суды

Дело генерала Виктора Назарова, которого суд признал виновным по делу о сбитом над Луганском самолете Ил-76, станет прецедентом для высокопоставленных украинских военных, из-за халатности которых гибли бойцы АТО.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV адвокат семей погибших украинских военных Виталий Погосян.

"Точку ставить очень рано, потому что Назаров подал апелляцию на приговор, не согласившись с ним. Апелляционная инстанция направила дело на повторную экспертизу, которая должна ответить на один главный вопрос – есть ли связь между действиями Назарова и тем, что был сбит самолет. Когда будет эта экспертиза – неизвестно, но я думаю, что не раньше сентября", - рассказал он.

По мнению Погосяна, дело о сбитом Ил-76 должно стать прецедентом, чтобы привлекать к ответственности военных, из-за которых гибли бойцы ВСУ на Донбассе. "Это и есть главная цель", - считает он.

"У нас был Иловайск, Дебальцево, до этого был Изваринский котел, о котором почему-то все молчат. Я считаю, что это дело должно быть прецедентом для тех высокопоставленных лиц, которые должны были обеспечить безопасность полета, принять меры, чтобы вывести людей из окружений, не допустить тех трагедий, которые у нас были в 2014 году", - подчеркнул юрист.

Адвокат также отметил, что суд по Ил-76 является большой заслугой родственников погибших, которые не дали замять дело.

"Много выступлений было, много обращений в Генпрокуратуру, к президенту. Благодаря тому, что была такая позиция, дело дошло до суда. Суд был проведен полностью, все было выяснено. Экспертиза, на мой взгляд, не является главным доказательством вины. Мы опросили около 20 генералов, очень много военнослужащих, были выяснены все обстоятельства", - расскзал он.

"По моему мнению, главное обстоятельство было такое - Луганский аэропорт находился в окружении... С 6 июня 2014 года в самом аэропорту не было ни электроэнергии, ни диспетчерской службы. Группа "Славутич", которая должна была обеспечивать безопасность приземления самолетов, была не в состоянии взять тот диаметр, который был необходим для того, чтобы самолеты безопасно садились. Это было 6 июня, а самолет сбили 14-го. До этого его уже обстреливали из стрелкового оружия. Таким образом, все руководство знало об очень большой вероятности того, что самолет будет сбит", - заявил Погосян.

По его словам, ни одно высокопоставленное лицо не приняло никаких мер для того, чтобы отменить полет или другие адекватные меры, чтобы избежать трагедии.

Новости Наши военные ждут возмездия

Как сообщал OBOZREVATEL, генерала Виктора Назарова суд первой инстанции признал виновным в гибели 49 военных в катастрофе самолета Ил-76 над аэропортом Луганска 14 июня 2014 года и приговорил к 7 годам тюрьмы.

Суд решил, что Назаров, находясь на посту первого заместителя руководителя АТО, знал, что аэродром Луганска находится в окружении боевиков, которые регулярно осуществляют его обстрелы, и что террористы имеют в своем распоряжении переносные зенитно-ракетные комплексы. Суд решил, что Назаров халатно отнесся к своим обязанностям и не обеспечил надлежащую координацию структурных подразделений штаба.