"Украина совершила прорыв!" Боец Нацгвардии рассказал о жизни ВСУ на Донбассе

По сравнению с 2014 годом в вопросе обеспечения армии Украина совершила огромный прорыв. Но некоторые проблемы и не закрытые потребности у бойцов остаются до сих пор.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил боец батальона имени Кульчицкого Сергей Ткаченко.

"В плане тыловом Украина совершила большой прорыв. В Нацгвардии – так точно. В ВСУ вроде тоже. Из проблем – только плачевная достаточно ситуация с обеспечением техникой. Хотя с приборами ситуация более-менее. Конечно, нет предела совершенству и всегда хочется больше и лучше – но для нынешнего момента и нынешних задач нам хватает. А техники реально мало. И не всегда то, что есть, подходит для задач, которые мы выполняем или могли бы выполнять", - отметил боец.

"В некоторых моментах новые образцы техники сырые, их надо дорабатывать. Хотя это так всегда с новой техникой, потому что в теории – это одно, а на практике всегда получается немного иначе", - добавляет он.

По словам Ткаченко, оценить масштабы прорыва в обеспечении армии в полном объеме могут только те, кто успел повоевать в первых волнах мобилизации.

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"К нам сейчас немало новых бойцов пришло, они не помнят, что такое 2014 год, когда бронежилет передавался тому, кто на пост заходит, потому что на всех не хватало. И каска одна на двоих была. А сухпаи тогда вообще есть нельзя было. Сейчас не служба, а курорт, если сравнивать с началом войны. По всем параметрам", - вспоминает Ткаченко.

Проблемы в начале войны случались не только с обмундированием, но даже с водой и продуктами.

"Если ты попадал в место, где было электричество – тебе повезло. Если ты мог хотя бы изредка разнообразить свой рацион – тебе повезло. Мы на Карачуне три недели ели только кильку в томате. Утром и вечером. Днем не ели, экономили – ее тоже не много было… После того смотреть на нее не могу!.. А как воду собирали дождевую? Потому что не было воды. Мы от этого больше всего страдали", - рассказал боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командир батальона имени Кульчицкого рассказал о том, кто спас Донбасс от превращения в анклав России.