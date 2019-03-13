"Какой-то позор!" Журналист указал НАБУ на "промахи" в скандальном деле по оборонке

Нациоанальное антикоррупционное бюро Украины должно было расследовать хищения в "Укроборонпроме" еще в 2017 году.

Такое мнение высказал украинский журналист Юрий Бирюков на своей странице в Facebook. Это была его реакция на заявления НАБУ о манипуляцих представителей СМИ.

"Это просто какой-то позор. НАБУ попрекает журналистов "Наші гроші" в "манипуляции"! Эй, парни, вы там от реальности оторвались?! Во-первых, в октябре 2017-го Бигус впервые сделал сюжет "Бронедрузі" про аферы "Оптимумспецдеталь", и у вас на тот момент записи разговоров своих сотрудников с Рогозой уже были, и вы ничего не сделали для расследования этой ситуации и не дали ей оценку! Через полтора года Бигусу передали еще и переписку сотрудников НАБУ и Рогозы, которая у вас была уже раньше!" – заявил он.

"ТСН"

Также Бутусов обратил внимание на то, что в деле есть записи, которые говорят о возможной причастности группы сотрудников НАБУ к коррупционному преступлению.

"Но за два года с момента получения записей НАБУ этим записям никакой процессуальной оценки не дало...Это реально похоже на попытку сокрытия информации! Это вы - правоохранительный орган, были обязаны затребовать все эти данные по делу и расследовать, а не Бигус", – считает журналист.

По его мнению, руководителей, которые не провели расследования необходимо для начала отстранить от работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАБУ прокомментировало обвинения в покрывательстве хищений в "Укроборонпроме", содержащиеся в журналистском расследовании Bihus.info. Так, в ведомстве заявили, что журналисты допустили неточности. Свою позицию НАБУ изложило в официальном сообщении касательно этого вопроса.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся