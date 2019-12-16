"Какие же они мерзкие..." Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета показал переписку с ее телефона

Телефон волонтера и заведующей отделением рентгенографии в центре детской кардиологии и кардиохирургии Юлии Кузьменко, которую подозревают в минировании автомобиля, в котором погиб журналист Павел Шеремет, не был на тот момент неактивным, как убеждают правоохранители.

Об этом заявил ее адвокат Владислав Добош. Он обнародовал скриншоты переписки своей подзащитной в мессенджере Facebook, сделанные накануне убийства – вечером 19 июля 2016 года, сообщает "Украинская правда".

"Помните, как на пресс-конференции некий генерал с каменным лицом вещал о том, что телефон Юли 19.07.2016 года с 19-ти был неактивным, что для нее не характерно. Добавляю скрины, где она общается со своей подругой с 20:37 до 20:50 19.07.2016 года", – отметил правозащитник, подчеркнув, что в этом мессенджере невозможно изменить дату и время.

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По словам адвоката, с тремя другими подозреваемыми по делу – Грищенками и Дугар – его подзащитная познакомилась уже после убийства Шеремета.

"Яну Дугар она впервые увидела во время обыска у Ирины Грищенко (Пумы) где-то полтора-два месяца назад... Кстати, с семьей Грищенков (Пумой и Бучей) Юля познакомилась только год назад, на сколько помнит – летом 2018 года. Андрей Антоненко (Riffmaster) вообще незнаком с Дугар Яной", – добавил он.

Скриншот переписки Юлии Кузьменко Facebook/Владислав Добош

Что касается атошника, как призналась сама Кузьменко, с ним она познакомилась в 2016-м. Мол, женщина стала свидетелем ДТП, в котором таксист сбил жену и ребенка, как выяснилось впоследствии, Riffmaster. Об этом она написала в соцсети.

Скриншот переписки Юлии Кузьменко Facebook/Владислав Добош

"Через некоторое время в мессенджере ей написал некий Антоненко, сказал, что это была его жена и ребенок и спросил, сможет ли она выступить свидетелем. И увидела его впервые в полиции, куда ее пригласил, кстати, Герман Приступа по телефону. После того долго Юля не видела Riffmaster, и еще несколько раз встретились по волонтерской работе. И все!" – подчеркнул Добош.

Адвокат добавил, что эти показания будут изложены в протоколе допроса как его подзащитной, так и свидетелей.

Скриншот переписки Юлии Кузьменко Facebook/Владислав Добош

В то же время отмечается, что на Facebook-странице Кузьменко сохранился пост от 21 июля 2016 года с концерта Антоненко, где на одном из фото он стоит с ее сыном. А в апреле 2016-го атошник комментировал фотографии Кузьменко в Facebook.

Скриншот переписки Юлии Кузьменко Facebook/Владислав Добош

Кроме этого, правозащитник заявил, что в гардеробе Кузьменко нет шорт, и она их не надевала последние 15 лет.

"Это "неувязочка", – сказал он, вспоминая фото девушки в шортах, которое показывал министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова", когда говорил о неустановленном лице, нажимавшем на кнопку пульта дистанционного управления, которая привела в действие взрывное устройство. По мнению Добоша, в этот момент Аваков намекал именно на Кузьменко.

Скриншот с Facebook-страницы Юлии Кузьменко Украинская правда

Скриншот с Facebook-страницы Юлии Кузьменко Украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL:

Полиция назвала подозреваемых в организации убийства. Получается целая организованная группа: Андрей Антоненко , вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления; Юлия Кузьменко , волонтер, завотделения рентгенографии; работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугарь .

Им предъявлено обвинение по ст. 115 (Умышленное убийство).

Украинские правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела. Они якобы обсуждали возможность кражи детей скандальной волонтерки Маруси Зверобой. Они хотели пойти на это для дестабилизации ситуации и отвлечения внимания от расследования, а также создания сакральной жертвы.

Также следствие указывает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

Кто заказчик всего этого — пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

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