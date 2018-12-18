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Главарь ''ДНР'' выступил с экстренным заявлением из-за ВСУ

15.1тЧитать материал на украинском

Главарь "ДНР" Денис Пушилин объявил о том, что Украина совместно с США и Великобританией готовит масштабную военную операцию.

Как передает один из ресурсов оккупантов его слова, американские специалисты уже якобы подготовили обработанные боевыми ядами осколки снарядов для будущих боевых действий.

Террорист заявил, что целью операции является якобы "придание правдоподобности обвинениям "ДНР" и России". Также он вновь решил напугать мирное население Донбасса, заявив, о "массовых человеческих жертвах".

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"Операция координируется военными атташе и кадровыми представителями спецслужб США и Великобритании. Западные военные разведчики на основании отработанной в Сирии методики уже расписали для киевского режима план действий", — заявил оккупант.

Он также разразился утверждением о том, что в Украине якобы создается аналог сирийских "Белых касок", которые по замыслу западных партнеров Киева должны фиксировать последствия отравления населения и фальсифицировать видеоматериалы, которые "доказывают причастность к антигуманным акциям сил ополчения и России".

Главарь ''ДНР'' выступил с экстренным заявлением из-за ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы заявили, что бойцы ВСУ якобы пойдут в наступление в конце декабря, начав готовиться к "обострению" на Донбассе.

По их словам, защитники независимости Украины пойдут в атаку примерно 24-25 декабря и нанесут удары под Мариуполем, Светлодарском и Донецком.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Денис Пушилин
Место
УкраинаДонецк
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Medved George
Medved George
Umnichkov Voldemar, Ничего, вернём!
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Петришин Роман
Петришин Роман
Оце *бануте!
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Что-то ммм-щика давно не было слышно. И вот очередной пук в лужу. Тебе, чепушилин, нужно не хим.оружия опасаться, а как бы в лифте остатками мозгов не пораскинуть, мразь.
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