Главарь ''ДНР'' выступил с экстренным заявлением из-за ВСУ

Главарь "ДНР" Денис Пушилин объявил о том, что Украина совместно с США и Великобританией готовит масштабную военную операцию.

Как передает один из ресурсов оккупантов его слова, американские специалисты уже якобы подготовили обработанные боевыми ядами осколки снарядов для будущих боевых действий.

Террорист заявил, что целью операции является якобы "придание правдоподобности обвинениям "ДНР" и России". Также он вновь решил напугать мирное население Донбасса, заявив, о "массовых человеческих жертвах".

"Операция координируется военными атташе и кадровыми представителями спецслужб США и Великобритании. Западные военные разведчики на основании отработанной в Сирии методики уже расписали для киевского режима план действий", — заявил оккупант.

Он также разразился утверждением о том, что в Украине якобы создается аналог сирийских "Белых касок", которые по замыслу западных партнеров Киева должны фиксировать последствия отравления населения и фальсифицировать видеоматериалы, которые "доказывают причастность к антигуманным акциям сил ополчения и России".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы заявили, что бойцы ВСУ якобы пойдут в наступление в конце декабря, начав готовиться к "обострению" на Донбассе.

По их словам, защитники независимости Украины пойдут в атаку примерно 24-25 декабря и нанесут удары под Мариуполем, Светлодарском и Донецком.